El 50% de operadores de transporte conducen bajo efectos de drogas: líder nacional de transportistas

León, Gto.- El Operativo 30 Delta fue suspendido lo que ocasionó que el 50 por ciento de los operadores de transporte conduzcan bajo efectos de estupefacientes, así informó el líder nacional de Federación Mexicoamericana de Transportistas , Lauro Rincón Hernández.

“Yo diría que si en este momento se hiciera un antidoping a chóferes a nivel nacional, mínimo el 50 por ciento de transporte se quedaría parado. Estamos hablando que le pega mayormente a las empresas con carga”, mencionó.

El presidente de Fematrac, explicó que se disparó el consumo de drogas debido a que en dicho operativo suspendido en el cambio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizan exámenes médicos de manera aleatoria en las carreteras del país y es de conocimiento que en algunos tramos la venta es inevitable y esto ocasiona que sustancias estén a la mano de los conductores.

Otro factor que influye es la presión por parte de las empresas y del operador por cumplir y no perder su trabajo y así ganarse un bono; a pesar de registrar en una bitácora las horas que trabajan en ocasiones el tiempo no les alcanzan para descansar pues la entrega de mercancía no puede esperar.

Rincón Hernández, declaró que la función del operativo 30 Delta es aplicar pruebas de detección de alguna sustancia ilícita para bajar índice de accidentes y sobre todo proteger a todas las familias que salen a carretera.

Resaltó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la mano con Guardia Nacional y médicos trabajan en conjunto para la toma de muestra toxicológica y alcohol en aliento, en distintos módulos que se instalan a nivel nacional.

Para concluir, indicó que para evitar los estupefacientes deben “barrer las carreteras” porque el mercado de consumo se tienen en la red caminos en las famosas cachimbas y es donde está la venta de todo tipo de droga.

“Ya se ha hablado con la autoridad y se espera que limpien las carreteras, no lo han hecho pero el primer punto para bajar el índice de consumo es limpiar los negocios que se dedican a la venta de drogas”, finalizó.