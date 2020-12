Guanajuato, cerca de los tres mil desaparecidos

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- A pocos días de que termine el 2020, Guanajuato está cerca de tener tres mil personas desaparecidas, tanto hombres, mujeres y menores de edad, quienes hasta ahora no han sido localizados, y a pesar de que hubo avances en la creación de leyes y comisiones para atender la problemática en la entidad, aún faltan más acciones y respuestas por parte de las autoridades tanto estatales como federales.

Así lo dijo José Gutiérrez Cruz, representante del colectivo “A tu encuentro” y activista y defensor de los derechos humanos, quien señaló que es preocupante que cada vez sean más las personas desaparecidas en los municipios de Guanajuato, ya que a diario circulan fotografías de personas que no son localizadas.

Señaló que la entidad estar cerca de llegar a las tres mil personas desaparecidas, esto de acuerdo con los datos de cada colectivo, y es que tan sólo en el colectivo a “A tu encuentro” son alrededor de 200 familias que buscan a una o más personas; sin embargo, aseguró que ya no se trata sólo de hombres y mujeres jóvenes y adultas, sino también de menores de edad que salen de sus hogares y no regresan a casa, sin saber su paradero.

Por ejemplo, el pasado viernes en Irapuato, se activó la Alerta Amber para localizar a cuatro jóvenes desaparecidas, todas menores de 16 años; sin embargo, no han sido las únicas jóvenes no localizadas, sino que también en este año, hubo el reporte de otro grupo de jóvenes desaparecidas, entre estas una menor de edad, quienes hasta ahora no han sido encontradas.

“Estamos cerca de las tres mil personas desaparecidas y los resultados están ahí, este es el año más violento para Guanajuato, la violencia no deja de crecer y la gente no deja de sufrir (...) es mucho el dolor que están pasando toda las familias de Guanajuato” .

José Gutiérrez Cruz aseguró que se han logrado algunos avances en las leyes de Guanajuato, por ejemplo, la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Ley de Victimas, la creación de la Comisión de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; así como más de ocho colectivos en el estado y que el tema de la desaparición y las fosas clandestinas dejó de ser ignorado, al convertirse en un tema internacional.

No obstante, señaló que estos avances han sido logrados por la presión que han ejercido los colectivos a las autoridades estatales, ya que si no fuera por las manifestaciones, marchas y exigencias, el problema seguiría siendo ignorado.

“Hay algunos resultados, al menos ahora sí es visible el problema de las personas desaparecidas, cosa que no era así el año pasado, tenemos legislación, que tiene sus problemas y los problemas con la Fiscalía General del Estado (...) se han dado pasos y se tienen estos pequeños resultados.

“Los avances han sido solo por la presión, si no hubieran colectivos y si no se estarían organizando las familias, seguiríamos en cero fosas y con un subregistro de personas desaparecidas, ni tuviéramos las leyes necesarias, ni estaríamos en este camino de exigencia para contar con una atención adecuada. Entonces si nosotros quitamos de la ecuación a los colectivos sobre todo a los que han estado presionando, marchando y manifestándose, no se hace evidente ni se hace público la serie de errores que se han cometido de parte del Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado, así como la ausencia también del Gobierno Federal”.

Sin embargo, el representante del colectivo a “A tu encuentro” dijo que aún falta por hacer y avanzar en el tema, donde no sólo sean leyes, sino también en que haya un registro de todos los desaparecidos y acciones por parte de las autoridades, donde se hagan búsquedas inmediatas, así como de las pruebas que se lleguen a encontrar en las fosas.

“Sigue en aumento la violencia en Guanajuato, continúan las desapariciones de personas, no hay búsqueda de materiales inmediatos ni de las personas, hay una serie todavía de vacíos, retos y obstáculos que faltan por enfrentar en el estado”.