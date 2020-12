Negocios de alimentos no se recuperaron

León, Gto.- Para los restaurantes en la Zona Centro la situación económica no ha ido del todo bien en lo que respecta a la ventas del giro de alimentos, pues ahora en semáforo rojo los comensales no salen de sus casas, por el semáforo rojo y resguardarse del coronavirus.

Blanca Sánchez, encargada de un negocio de repostería comentó que “poco antes del 24 estaba buena la venta y llegando el 24 hasta el día de hoy, todo bajó, la venta bajó muchísimo el día de Navidad, a partir de ahí ya se paralizó, fue cada día menos, en porcentaje fue del 70% mal no estuvo, pero este lunes se detuvo y se paralizó la venta”.

La dependiente de donas dietéticas y pasteles augura que la situación económica es de incertidumbre, compartió que “el pronóstico es indefinido, no podríamos pronosticar algo bueno si de aquí para adelante se frena todo, no se ve que vaya estar muy bien que digamos, no creo por el momento, a lo mejor vamos estar como recién el semáforo rojo y otra vez pausada escasa la gente, pocos trabajadores”.

Minerva Graciela, encargada de un restaurante de la Zona Peatonal del Centro, comentó que “la verdad las ventas estuvieron muy bajas, demasiado, nada a comparación a los años anteriores, me iba mejor la verdad el día 25 estuvo solísimo, para la gente que venía estuvo muy solo, tuvimos yo creo 60 a lo mucho en todo el día, el año pasado sí estuvimos llenos unos 120 0 100, no perjudicó económicamente a todos, no como años pasados, todo estuvo muy tranquilo la verdad a la mejor fue el 50% de la ventas acostumbradas a los años anteriores”.

“La verdad está bien difícil y en semáforo rojo más la gente ya no quiere salir y la ventas se bajan y todo eso, mucha gente se cuida y todo eso y ya no quiere salir de casa y ya evita cualquier cosa para evitar la enfermedad, más que nada, esperemos que todo se mejor pera el año que entra” dijo Graciela.