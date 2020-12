Registran bajas ventas navideñas

León, Gto.- Pese a que en el Centro de la ciudad se observa movimiento, pareciera que las personas salen a hacer compras, pero los comerciantes de esta zona afirman que la situación es distinta, pues ven un panorama económico de incertidumbre para el cierre de año, ya que en los días previos a la Navidad, las ventas en sus negocios no fueron lo que esperaban y en comparación con el año pasado, fue menor, de manera considerable.





GRACIAS, SOLO ESTOY VIENDO...

Misael Gómez, gerente de una tienda de videojuegos y consolas en Plaza de la Tecnología comentó que la vacuna anticovid-19 da esperanza para que la situación tenga mejoría; mientras, sus ventas no son las deseadas.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Guanajuato, cerca de los tres mil desaparecidos

“Son escasas, bajaron hasta en un cuarenta por ciento, la gente está prospectando, nada más preguntando, checando precios, comparando y muy pocas se han animado a realmente a comprar”.

Expresa que “la gente está muy con pies de plomo, preguntando en todas partes y tomando una decisión mucho más informada y pensada”. Misael menciona que “este año espero cerrar con un cincuenta por ciento de la ventas del año pasado que la verdad no suficiente para mantenernos a flote, quién sabe qué vaya a pasar el próximo año”.

Agrega que la vacuna siempre es un halo de esperanza para que mejore la situación. “Seamos sinceros, es a largo plazo, a corto plazo quién sabe qué vaya a pasar, no cabe duda de que este semáforo rojo es despertar cada día y esperar que el Centro de trabajo siempre esté abierto”.

PRENDAS PARA MUJER

Yahaira González atiende una boutique de ropa para dama comentó que hubo ventas en los días previos a navidad, pero en la semana de Nochebuena, bajó. “La diferencia ha sido muy notoria a comparación de años atrás que la mayoría de los comerciantes esperamos que estos días la venta aumentará potencialmente. Pero en esta ocasión debido a lo de la pandemia no se ha visto reflejado de la misma manera. Días anteriores a Navidad estuvo más o menos bien opero en la semana de Navidad bajó considerablemente y ahorita está muy solo, por el semáforo rojo no es lo mismo”, afirmó.

PRODUCTOS DE PIEL

Miguel Ángel Flores dependiente de una tienda de artículos de piel hechos artesanalmente, por motivo de Covid-19 ve los días difíciles para su negocio.

“La verdad han sido unos días complicados, de hecho todo diciembre normalmente se vende mucho en la Central y en diferentes partes de la ciudad, pero con la pandemia se han bajado bastante las ventas y se nota”, lamenta.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local El próximo lunes, registros priistas

Trata de encontrar una explicación. “Los clientes están sufriendo económicamente y como no somos un producto de primera necesidad se ha notado la diferencia”. De vender 500 o mil piezas a la semana, ahora se venden 200… se ve difícil porque mucha gente está perdiendo el trabajo y con eso pues cómo compran”, se pregunta.





NO VE EL FINAL

El señor Vega tiene una tienda es estatuillas e imágenes religiosas en una de las calles más concurridas del Centro de la ciudad, resaltó que la mala economía del país ya se arrastraba y que la pandemia vino a agravarla. “En sí todo el año ha estado bajo, se paralizó todo el sistema económico, no nomás fue la salud, fue el sistema económico; debe de haber ya, una buena propuesta del presidente de la República para que se pueda reactivar esto”, sugiere.

Dice que ahora “hay más delincuencia, más robos, no ha habido nada de movimiento, respecto al año pasado; vemos cerrados muchos negocios, están cerrando y están cambiando los locales de giros y no se ve que vaya a ver una compostura a corto plazo, mientras no se quite la pandemia, la gente sigue saliendo ahorita ya se desquician, ahorita ya hay personas más alteradas afectado lo económico”.