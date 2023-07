Grupos no oficiales controlan a vendedores de la Miguel Alemán: Romero Pacheco

León, Gto.- El secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, dijo que tras el diagnóstico realizado en la zona de la Miguel Alemán detectaron que algunos vendedores son controlados por otros grupos y eso requiere de una investigación.

Incluso mencionó que también se percataron que algunos espacios son controlados por algunas personas y eso ha generado que no puedan mover a algunos de los ambulantes ya que se sienten vigilados, sin embargo, no brindó más detalles al respecto.

“También detectamos que hay gente que controla a algunos vendedores y eso tiene que ver con seguridad, hay muchas cosas, no puedo yo hablar de más, pero lo que te digo, si alguien controla a alguien que no es la gente oficial puede ser desde amigos, agrupaciones que no son oficiales, no quiero yo meterme a más, entonces ahí tienen que haber una investigación de otro tipo”, dijo.

Hace más de dos semanas, Romero Pacheco explicó que por la naturaleza del problema la mayor parte del trabajo correspondía a la Secretaría de Seguridad Pública de León, sin embargo, Mario Bravo Arrona, titular de la dependencia, descartó la postura y dijo que era una labor por igual.

Este día Romero Pacheco insistió que primero tienen que entrar las autoridades de seguridad y luego dar paso en los trabajos de comercio, pues ya detectaron al menos 100 ambulantes que operan en la zona.

“Eso es lo principal, imagínate que no puedes mover a una persona porque se siente controlada por otra persona, entonces no es la persona u otras personas que no son agrupaciones son las que conocemos, son vendedores, lugares o espacios. Por lo menos no están regulados”, agregó.

Añadió que todavía no tienen fecha de entrada y que la situación es muy diferente a la de la Zona Piel, pues ahí la mayor parte del trabajo era de la Secretaría de Reactivación Económica y en la Miguel Alemán deben intervenir primero las autoridades de seguridad.