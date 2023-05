Gobierno de Guanajuato adelantará seis meses de apoyo de la tarjeta “Mujeres Grandeza”

León, Gto.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que en marzo, antes del proceso electoral, adelantarán seis meses de apoyo para las beneficiarias de la tarjeta social “Mujeres Grandeza”.

Dijo que es una estrategia utilizada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la cual él también puede recurrir y añadió que avisa con tiempo para que no se generen malas interpretaciones.

Referente a la polémica que ha generado este programa ya que la oposición denunció que es para apoyar a la secretaria de Gobierno, Libia García y que incluso este lunes interpondrían una denuncia ante las autoridades electorales.

“¿No se te hace que no tienen vergüenza? Ahora para que se les quite, en marzo como dice nuestro presidente, para evitar malinterpretaciones les voy a adelantar seis meses a las mujeres de sus apoyos, seis meses en marzo antes de las elecciones para que no se vaya a interpretar que es por el proceso electoral, así lo hace el presidente así lo hago yo también”, dijo.

Comentó que el objetivo del programa donde se repartirán mil pesos durante ocho meses no tiene esa finalidad, aunque si Libia García hace un buen trabajo y eso la impulsa a la candidatura ya es un tema aparte.

“¿Quién está a cargo? Pues Desarrollo Social porque es la que conoce dónde están esos polígonos que si de ahí se desprende y ella hace un gran trabajo y la ven como una opción esa es otro cosa, pero lo que yo te puedo decir que si le hubiera tocado estar ahí a Chucho, pues Chucho haría este programa”, agregó.

Referente al tema de la encuesta que publicó un medio nacional donde Morena llevaba la delantera en Guanajuato por encima del PAN, agregó: “Yo tengo otra de mi casa que soy el más guapo”.

Además descartó que haya una división en el PAN de su parte con la presidenta de León, Alejandra Gutiérrez.

“Vean ahorita, estuvimos ahí platicando, nos llevamos muy bien Ale y yo, la verdad como lo dije, son procesos internos, son normales, yo a Ale la estimo mucho, está haciendo un gran trabajo como alcaldesa, la conozco desde mucho años atrás, pero al final los que van a decidir son los panistas”, comentó.

En cuanto a las elecciones añadió que se definirán en noviembre y aclaró que le gustaría que todo partiera desde una elección interna.

“A mi me gustaría como panista una interna, yo he tenido internas y una designación y la verdad a mí sí me hizo falta la interna, todo ha pasado. Es bien sencillo para mí las internas como panista pues es la vida democrática, yo creo que las internas, sé que hay cosas muy complicadas que se tienen que resolver, pero quien va a definir son los métodos del partido”.