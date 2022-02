Garantizada la atención para niñas y niños con cáncer en Guanajuato

IRAPUATO, Gto.- En Guanajuato, 75 de cada 100 niñas y niños a los que se les ha detectado cáncer lo han podido superar, cuando éste se les ha detectado a tiempo.





De acuerdo con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se trata de una de las cifras más altas a nivel nacional, pues la media en el país es de 52 de cada 100 niños logran vencer a la enfermedad si se le detecta a tiempo.

Por ello, ante la escasez de medicamentos por parte del Gobierno Federal para tratar a niñas y niños con cáncer, en el estado han sido invertidos más de 200 millones de pesos para adquirir estos tratamientos y así atender a este grupo poblacional, que de acuerdo con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no tienen por qué sufrir cuando todo se remite a una cuestión de destinar dinero para su atención.

“Cuando llego como gobernador se da esta situación de falta de medicamentos en el país y dije: no sé cuánto cueste, pero quiero que los niños guanajuatenses con cáncer tengan medicina, tengan tratamiento, porque si es un tema de dinero, nos sale barato; si tiene solución y se puede solucionar con dinero, sale barato; dice un dicho que lo que tiene precio y puede solucionarse con dinero, sale barato.





“Entonces les dije: hagamos un esfuerzo, no me importa no hacer un puente, vale más la vida de un niño que un puente para 50 mil coches; vale más la vida de un menor que hacer una carretera y no podemos dejar a su suerte a los niños que tienen cáncer”, dijo el gobernador de Guanajuato, quien encabezó en Irapuato la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, celebrada en el Parque Irekua, de Irapuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que debido a la atención que se brinda a niñas y niños con cáncer en Guanajuato, madres y padres de familia que son de otros estados se le han acercado para pedirle ayuda, pues en el estado nunca se ha dejado sin medicamento a los pacientes que padecen la enfermedad.

“Me han venido a ver mamás de otros estados y piden ayuda, yo no puedo ayudar a otros estados (...) yo personalmente he tratado de hablar con los gobernadores de esos estados de personas que vienen y les digo 'ayúdales o ayuda algo en lo personal', pero es imposible ayudar a todos, sin embargo en Guanajuato sí y hasta les he dicho a las señoras 'para mí guanajuatense no es el que nació aquí, es el que vive aquí, véngase a vivir a Guanajuato para poderle ayudar', pues me da impotencia no poder ayudar a todos”.

El gobernador de Guanajuato aprovechó para reconocer a las madres de familia de niñas y niños con cáncer por su lucha para que el tratamiento esté garantizado para sus hijos.

“Estas niñas y niños tienen las ganas de vivir y tienen unos papás y unas mamás que son unas leonas, que dan la vida por sus hijas y por sus hijos y yo no las voy a dejar solas, van a seguir teniendo el apoyo de Gobierno del Estado, mientras yo sea gobernador, para tratar a los niños con cáncer de Guanajuato”.





Por su parte, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, reconoció al personal médico que también ha jugado un papel fundamental para que la atención de niñas y niños con cáncer se dé de manera profesional y así puedan salvarse más vidas, si el cáncer es detectable a tiempo.

“En Guanajuato estamos convencidos de hacer todo lo posible para que ningún niño se quede sin su tratamiento, porque en el 80% de los casos, siempre y cuando se detecten de manera oportuna, los niños van a salir adelante y eso es a lo que le apostamos”.

Durante 2021, la Secretaría de Salud de Guanajuato otorgó tratamiento a 79 menores de edad que ingresaron como nuevos pacientes con diagnóstico de algún tipo de cáncer, de los cuales 37 correspondieron a leucemias y 42 casos a tumores sólidos.