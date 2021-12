Deben castigar a quien permita mano de obra infantil

Irapuato, Gto (OEM – Informex).- El trabajo infantil es una de las principales problemáticas sociales de la actualidad y en algunos cruceros de Irapuato y del estado es común ver menores de edad ejerciendo diversos oficios como limpiarabrisas y tragafuegos.

“Ernesto” quien habita en la zona sur de la ciudad todos los días sale al crucero ubicado en calle 5 de febrero y bulevar Juan José Torres Landa en busca de ganar unas monedas a cambio de hacer malabares y hacer labores de tragafuegos.

➡ Morena pide incluir en Ley Antichancla el castigo a violencia psicológica y negligencia

Contó que la carencia de recursos económicos lo ha llevado a adquirir habilidades para llamar la atención de las personas y así poder acceder a ganar unas monedas y llevarlas a su casa para apoyar a la economía de su casa.

De igual forma relató que desde los seis años de edad comenzó a darse cita a los cruceros, ya que su facilidad para hacer malabares le abrieron la posibilidad de obtener dinero y aportar a cubrir las necesidades de su hogar.

La última encuesta nacional realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizada en 2019 arrojó que en todo el país 3.3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil que representa una tasa de 11.5 %.

Así mismo se dio a conocer que de la cifra total de niños, niñas y adolescentes que ejercen trabajo infantil más de 1.8 millones llevan a cabo trabajos no permitidos para su edad, 262 mil llevan a cabo alguna ocupación no permitida y quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 1.3 millones únicamente quehaceres en condiciones no adecuadas.

Por su parte Jesús Oviedo Herrera, Secretario de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) de Guanajuato, dijo que darán atención al tema de la problemática social que genera el trabajo infantil y señaló que en la entidad no se permitirá esa práctica y dijo que pedirán apoyo de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) dio a conocer que en México más de 3 millones de niños viven en esa condición, por lo que pidieron la intervención de las autoridades para castigar a las empresas y personas que permiten la mano de obra o trabajo infantil.