Caen adopciones de niñas y niños en Corredor Industrial

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). La adopción de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato ha disminuido considerablemente, pues tan sólo durante 2021 en municipios como León, Irapuato y Celaya, los tres más grandes y con mayor cantidad de personas susceptibles de ser adoptadas, sólo se concretaron 14 procesos, cuando por ejemplo en 2018 fueron concretados 52 en esos tres municipios.

De acuerdo con datos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia nacional, en Guanajuato hay 213 niñas, niños y adolescentes que están en posibilidades de ser adoptados y son precisamente los DIF municipales y estatales los que deciden si se concreta el proceso o no, ya que se tienen que cumplir una serie de requisitos que para muchos incluso son excesivos y no facilitan la adopción.

Niños de seis años en adelante tienen pocas posibilidades de ser adoptados. Fotos Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

Eso ha creado un problema, pues conforme crecen las niñas y niños, más complicado es que puedan ser adoptados, pues de acuerdo con Laura Martínez Aldana, directora de la Villa Infantil de Irapuato, una vez que cumplen los seis años se reducen en un 95% las posibilidades de ser adoptados.

Violencia familiar, abandono y orfandad, las causas de retiro de menores

En el Corredor Industrial, las principales causas por la que niñas y niños fueron retirados de sus familias y están en proceso de adopción son porque sufren violencia, porque sus padres o madres los tenían en condiciones de abandono, por problema de adicciones de sus progenitores y de 2018 a la fecha se sumó otra causal que se ha tornado más común: sus padres fueron asesinados y no hay familiares que pudieran quedarse a cargo.

Debe gobierno agilizar trámites para realizar adopciones. Fotos Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato

Rosalba Martínez Quintana, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y autora del estudio “Orfandad por criminalidad en México”, aseguró que las autoridades federales, estatales y municipales no tienen protocolos de atención integral para que las niñas, niños y adolescentes puedan enfrentar episodios de resiliencia, pues de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 8 de cada 10 menores de edad que están en condiciones de ser adoptados padecen trastornos de ira contenida, que en la etapa adulta, cuando dejan de estar en custodia tras haberles asegurado una educación universitaria, se convierten en personas depresivas y aunque forman un núcleo familiar e incluso tienen etapas de éxito, “no logran superar que nadie los quiso”.

“En un seguimiento hecho por Sipinna, se detectó que las niñas y niños que no fueron adoptados no consiguieron superar episodios traumáticos, a pesar de que se les garantizó que pudieran tener una carrera, que se les explicó una y otra vez la situación, el haber sido rechazados en dos ocasiones, una por sus padres y la otra por la sociedad que no les adoptó les crea esa situación depresiva; desde el punto de derechos humanos es una tarea pendiente”, dijo.

Aunado a ello, los hijos de padres que fueron asesinados son el otro “talón de Aquiles”, como le llama Rosalba Martínez Quintana, “pues no se logra la reparación emocional, porque aunque está establecido en la Directriz 12 de la ONU el proceso que deben llevar los menores en situación de adopción, en México no ha sido una política pública y las casas de asistencia están padeciendo no sólo los recortes presupuestales, sino el abandono institucional que permita dar una atención integral emocional a estas otras víctimas de la delincuencia”.

Caen adopciones

Durante los últimos dos años la adopción de niños ha disminuido considerablemente en Irapuato, así lo dijo Laura Martínez Aldana, directora de la Villa Infantil de Irapuato quien explicó que durante el 2021 solamente fueron adoptados cinco niños y dijo que la posibilidad de que un niño sea adoptado después de cumplir seis años de edad se reducen 95 %.

Destacó que la principal causa por la que los niños de 6 a 20 años de edad tienen mínimas posibilidades de ser adoptados por una familia se debe a que la mayoría de las parejas que pretenden adoptar están en busca de niños de meses de edad, ya que viven con la creencia de que es más fácil educarlos a su manera que educar a un niño de mayor edad.

Marco Antonio Gómez Lomelí, presidente y miembro fundador del Patronato de Casa Cuna de Irapuato, dijo que durante la contingencia sanitaria se ha reducido la llegada de niños al centro de asistencia social, pues durante los últimos dos años sólo han sido alojados tres niños y añadió que las adopciones también se han disminuido.

Explicó que conforme han transcurrido los años las adopciones han disminuido considerablemente y recordó que de 1998 a 2001 período en el que fungió como presidente de la Casa Cuna lograron dar en adopción a 48 niños, que representa incluso una cifra récord a nivel nacional y que difícilmente podrá lograrse de nueva cuenta.

Señaló que son 22 niños de 0 a 6 años los que actualmente están albergados en la Casa Cuna de Irapuato quienes llegaron al inmueble por diversas causas como violencia intrafamiliar, abandono, orfandad y problemas de adicción de sus progenitores.

Por su parte, en lo que va en la actual administración municipal de Celaya, el Sistema Municipal DIF ha entregado en adopción a dos menores y está en puerta a concluir el proceso jurídico de la adopción de tres pequeños, todos ellos están en un rango de menos de nueve años de edad, quienes fueron parte de un proceso legal en donde las familias no mostraron las circunstancias para darles protección y un hogar seguro.

Así lo informó María del Carmen Núñez Mares, directora general del Sistema Municipal DIF, quien señaló que, junto con la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Menor y la Familia, tienen en proceso de restitución a más pequeños..

“Es difícil hablar de tiempos, porque cada caso es diferente, de acuerdo a las pruebas que los jueces tienen para quitar el derecho a sus padres. Los dos niños que se dieron en adopción ya tenían varios meses en el DIF, pero cada caso es distinto”, comentó.

También expuso que, en comparación al 2020, en el 2021 no disminuyó la cantidad de niñas y niños que entraron en una situación de ser susceptibles de adopción, lo cual es de alarmar.

“Yo quisiera decir que no tenemos niños en adopción, pero sí los tenemos y sí los vamos a seguir teniendo, porque desafortunadamente hay padres irresponsables que no cubren las necesidades afectivas ni materiales de sus hijos”, expuso.

Reconoció que cuando los niños ya son más grandes, el proceso de adopción es mucho más difícil, porque las parejas buscan pequeños, incluso bebés, pero en este caso expuso que es imposible porque para adoptar a un infante se tiene que hacer todo un proceso jurídico para que los padres pierdan la patria potestad del menor, por las diferentes causas que la ley tiene plasmadas.

“Los niños más grandecitos tienen menos posibilidades en ser adoptados. Pero por ello se está trabajando en darles calidad de vida con un plan de vida, porque no se trata de que cumplieron los 18 años y para afuera, no. Y para evitar eso, estamos en pláticas con una institución del Estado de Querétaro la cual otorga hasta el proceso de universidad. Y entonces sí, ya tienen que buscar solos su vida. Estamos en el proceso de hacer el convenio, porque nosotros no soltaremos a un hijo de esa edad”, precisó.

Por su parte, en León, durante 2021, la Coordinación de Adopciones del DIF Municipal concretó seis adopciones plenas.

Para 2022 se tiene dos procesos de emparentamiento, cuatro de preasignación, cuatro casos de acogimiento preadoptivo, esto, gracias al trabajo colaborativo con el DIF Estatal y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.

Actualmente, el DIF León, tiene registrados 40 niñas, niños y adolescentes en condiciones legales para iniciar su adopción.

No obstante, en ese municipio también disminuyeron las adopciones, pues durante 2019 fueron concretadas 20 adopciones, para 2020 fueron 21 y para 201 sólo seis. (Con información José Sánchez/El Sol del Bajío, Oscar Ramos/El Sol de León y Oscar Reyes/El Sol de Irapuato).