FIG 2022: Acampan para concierto de Martin Garrix + Tiësto

León, Gto. (OEM-Informex) Esperar más de 14 horas no es nada para las fieles seguidoras de Martin Garris y Tiësto, catalogados como dos de los mejores DJS del mundo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

DESDE LAS 8:00 AM

Bien equipados con sombrillas, bloqueador, bebidas hidratantes, dulces, los más aguantadores con su cerveza desde temprano, pero sobretodo con actitud, acampan en su mayoría mujeres, para estar en las primeras filas en el concierto más esperado de esta edición.

Gossip Edén Muñoz regresa al FIG y ofrece una gran noche de ruleta musical

MORELIA

María Itzel viajó desde Morelia, por primera vez visita el FIG, y no precisamente lo hizo por ver los globos.

“Viaje exclusivamente para ver Tiësto, desde las 7:00 am arribó al parque y a las 9:00 me vine apartar mi lugar y no me voy a mover de aquí para nada la verdad me gusta mucho y es e DJ que toda la vida he querido ver”, mencionó la joven que además está será la primera vez que lo vea en vivo.

Itzel viajó junto a otras 45 chicas de Morelia en un autobús rentando, el transporte con boleto para el concierto les costó mil 300 pesos, se regresan a su ciudad en cuanto se finalice el concierto.

“El plan entre todos los que estamos desde temprano es turnarnos , para ir al baño y por comida y no dejar que se meta gente, cuidarnos entre todos”, comentó la fan.

ZACATECAS

A un lado de las morelenses se encontraba otro grupo de personas de Zacatecas que también salieron en grupo exclusivamente para el concierto a diferencia de las otras chicas ellas ya saben que es esperar horas para un concierto del FIG, pues asistieron en el 2019 a la presentación de Garrix, con la misma dinámica después del despegue se quedaron acampar para tener sus lugares lo más adelante posible.

Entre las mismas personas se están organizando para tratar de mantener el orden. Se respetarán a las personas que llegaron desde muy temprano, se cuidarán los lugares cuando salgan hacer sus necesidades como comida y baño.

EL DATO

En el 2019 Garrix reunió más 100 mil espectadores