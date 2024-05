Candidatos a la alcaldía de León del PRI, PRD y PT no se han acercado con el sector empresarial

León, Gto. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Roberto Novoa Toscano, informó que las y el candidatos del PRI, PRD y PT, respectivamente, para la alcaldía de León, no se han acercado con el sector empresarial para mostrarles sus propuestas como el resto de las y los contendientes.

Tras finalizar el segundo debate que se llevó a cabo este martes donde las y los candidatos expusieron sus propuestas, el empresario mencionó que hasta el momento ya no tienen agenda con ninguno de ellos y la siguiente etapa es una difusión masiva para invitar al voto.

“Ya no tenemos ninguno agendado, ya no que sepamos, pero podrían acercarse y buscarnos si en dado caso fuese necesario. De los siete faltan muchos (PRI, PRD y PT) no hemos recibido una petición formal”, comentó.

Las y el candidato que no se han acercado con el sector empresarial son Hilda Zukeily López del PRI, Karla Lira Díaz del PRD y Vladimir Santos del Partido del Trabajo.

Roberto Novoa comentó que dentro del consejo del CCEL tienen una política que establece que sólo tendrán encuentros con las y los candidatos a la gubernatura y a la alcaldía.

“Nosotros siempre vamos a estar abiertos a escuchar, a recibir, tenemos una política dentro del Consejo Coordinador Empresarial que sólo recibimos a gobernadores y candidatos a alcaldes nada más”, comentó.

En este sentido, añadió sólo se han encontrado con Alejandra Gutiérrez, del PAN, Juan Pablo Delgado, de Movimiento Ciudadano, Gerardo Fernández del Partido Verde y Vanessa Montes de Oca de Morena.

Referente al debate, el presidente del CCEL dijo que se llevó de todo, desde señalamientos, propuestas y disparates.

“Vimos señalamientos, vimos propuestas, vimos disparates, vimos de todo, yo creo que lo importante de esto es que la ciudadanía tiene opciones y que el día dos de junio vayan a votar informados, decididos y bien analizados hacia donde quieren y qué rumbo quieren para nuestra ciudad”, agregó.