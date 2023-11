Lleva en la piel a José Alfredo Jiménez

León, Gto.- Jordan Tello de 30 años llegó a Dolores Hidalgo para recordar a José Alfredo Jiménez, el hombre que le salvó la vida a través de sus canciones.

Aunque hay muchas coincidencias con su cantautor favorito una de tantas es que vive en Ciudad de México pero nació en Dolores Hidalgo y cada año viaja para celebrar el aniversario luctuoso de “El Rey”.

“No conozco a ninguna persona que no sea fan, yo creo que en el ADN llevamos alguna de sus canciones”, comentó.

“Yo me hice muy fan porque lo escuchaba en mi casa, mi abuela lo ponía así como a otros grandes cantantes, toda la vida he escuchado a José Alfredo y marcó en mi vida algo muy importante”, indicó.

DECEPCIÓN AMOROSA Y LA MÚSICA

Jordan Tello manifestó que tuvo una epifanía cuando por una decepción amorosa estuvo a punto de cometer una tontería, en ese momento al reproducir su lista de canciones se reprodujo una de José Alfredo Jiménez y posteriormente de Chavela Vargas (otra de sus artistas favoritas) y fue que recapacitó, desde ese momento cuenta con dos tatuajes los cuales le dan fuerza para seguir adelante.

“Hace dos años, pasaba por una decepción amorosa terrible por una chica que terminamos, yo estaba a punto de cometer una tontería, cuando estaba a punto de hacerlo, en ese momento, se escuchó una canción de José Alfredo Jiménez, luego una de Chavela Vargas y ellos dos hicieron que no cometiera tal cosa”, explicó.

“Encontré en ellos el consuelo de desahogarme, llorar, de salir de ese duelo fuerte y me salvaron la vida, entonces, de ese momento decidí llevarlos en mi piel como un recordatorio de cuando me siento triste escucharlo y recordarlos y esa fuerza vuelve a nacer”.

Jordan ha llorado y recordado canciones con “El hijo del pueblo” pero explica que no hay un artista como José Alfredo quien le puso tanto sentimiento y es un sentimiento inexplicable lo que estaba viviendo en ese momento que fue como un mensaje divino para afrontar la terrible situación por la que estaba pasando.

“En esos años las canciones que me marcaron mucho fue Que te vaya bonito, deseando siempre lo mejor y La media vuelta porque es de humanos aceptar que si ya no quieren estar contigo tienes que darte la media vuelto esperando que encuentre unos labios que la besen mejor que uno y a mi me dieron mucho consuelo”.

HA CANTADO A JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ

“Me gusta mucho cantar, de hecho me invitaron hace un mes con unos amigos Los Ponchos a un homenaje que le hicieron en la Casa de Refugio Citlaltépetl en la colonia Condesa, cantamos sus canciones”, dijo.

Paloma, hija de José Alfredo Jiménez también lo ha invitado a sus homenajes porque sabe el gran amor, cariño y respeto que le tiene al nombrado en dos ocasiones “Hijo pródigo” de Dolores Hidalgo.