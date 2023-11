Familia de José Alfredo Jiménez comparte sus más grandes secretos

León, Gto.- El poeta, el de la voz desgarradora que hace llorar a más uno, el proclamado “El hijo del pueblo” y “El rey” sigue vivo en el corazón de todos los mexicanos.

En este 50 aniversario luctuoso se rendirá un homenaje con conciertos, serenatas, bohemias, recorridos de cantinas, muestras gastronómicas y artesanales, además de diversas actividades culturales y por supuesto no puede faltar la tradicional serenata a José Alfredo Jiménez.

Local “La vida no vale nada”: José Alfredo Jiménez Sandoval

José Guillermo Azanza Liera sobrino-nieto del dolorense José Alfredo y director de la Casa José Alfredo Jiménez y Enrique Eduardo Azanza Liera, nos abrieron las puertas del museo para conocer cada recuerdo que atesora la casa donde vivió el intérprete, incluso compartió algunos “secretos de familia” desde fotografía y así como el cuarto donde nació el Rey.

“La Casa de José Alfredo Jiménez es visitada por personas de todas las edades de los cinco continentes del mundo, es una de las más visitadas en el país, creo que no hay ninguna casa igual de algún compositor en México”, dijo.

Explicó que el museo fue rescatado por Paloma Jiménez Galvez. Al inicio puedes encontrar una reseña biográfica en la que se pueden apreciar sus inicios, también hay diversas salas interactivas y destaca una sala especial, donde se puede escuchar su música por género, tema, por estilo, si es huapango, bolero o ranchero así como poder ver los premios y los trajes que usó le mayor exponente de la música mexicana.

Lee también: Un año más sin “El Rey”, José Alfredo Jiménez





ESTOS SON LOS SECRETOS DE FAMILIA

El bisabuelo de Don Agustín Jiménez Aguilar -padre de José Alfredo Jimenez-, fue jefe de la insurrección de Tamaulipas. “Antonino Jiménez de la Garza y Don Agustín tenían las mismas tendencias”.

A partir de que se abre la Casa hay más visitantes en el municipio de Dolores Hidalgo porque es un destino de paso y todavía no se ha logrado la estadía definitiva de los turistas, en ese interés en conjunto con el Gobierno del Estado se ha desarrollado el Festival Internacional José Alfredo Jiménez.

Las primeras estrofas de “Serenata huasteca”, se compusieron en la casa de Dolores Hidalgo.

“Con mi tío Guillermo, en un paseo por el Desierto de los leones cuando los caballos costaban aproximadamente un peso la hora compuso las primeras estrofas de El Jinete. Desde muy jovencitos ya empezaba a componer”, dijo.

No se sabe cuál fue el lugar favorito de José Alfredo porque cuando muere su padre Don Agustín, pierden la casa y su vida cambia, pues al ser un niño que estaba protegido por su familia, su mamá (Carmen Sandoval), se los lleva a México y hay etapas donde se tiene que ganar la vida como vender zapatos de casa en casa, cuando deja el fútbol para dedicarse a la música y tiene que meserear en el Restaurante de la Sirena en Santa María de la Ribera.

Disfrutaba mucho pasar tiempo en Dolores Hidalgo, tomar nieve al jardín con don Victorio que era de los artesanos neveros más antiguos, había una taquería de Don Beto y también le gustaba ir con él, a una cantina que ya no existe que ahora es una ferretería y ahí se reunía con unos amigos a tomar una copa.

Era un enamorado de su país, de eso habla el “Corrido Mazatlán”, “Virgencita de Zapopan”, “El caballo de Guanajuato”, “Caminos de Guanajuato", no se cansó de cantarle a México y de vivir su país pero siempre regresaba con su gente.

¿Sabías que “Caminos de Guanajuato” en León en la Plaza de Toro y le gusta tanto a la gente que lo hacen cantar tres veces?, desde que la cantó por primera vez se convirtió en el himno de los guanajuatenses.

“Muere en el hospital Pemex de México su hermano Nacho luego de una enfermedad en Salamanca y sentía la deuda con él porque le había pedido que hiciera una canción a Guanajuato y no le había cumplido, lo que hace es salir e irse a un café pero lo que sobraron fueron versos que no están grabados porque la disquera le dijo: oye no caben los 46 municipios del estado y vamos a seleccionar”, comentó Guillermo.

Te puede interesar: Vuelve a Guanajuato el Festival de José Alfredo Jiménez





50 ANIVERSARIO LUCTUOSO

Este año José Alfredo Jiménez cumple 50 años de haber fallecido y las celebraciones vienen en grande con más de 80 actividades en 24 estados de la República Mexicana para recordar la memoria del poeta del pueblo.

En Dolores Hidalgo el Festival es del 23 al 26 de noviembre, el 22 es la tradicional serenata en que la gente se organiza y afuera del patrón le cantan sus canciones en un recorrido que va desde el Jardín Principal hasta el Panteón.

En Dolores Hidalgo, llegarán artistas como Ana Bárbara, Lucero, José Julián, León de Marco, Gabriel Solís, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Tania Libertad, Diego El Cígala, Joel Hidalgo, Olivia Gorra agrupación Sonora Dinamita, Mariachi Gama 1,000, Sindy Gutiérrez y Paax Káay.

También habrá dos documentales que se exponente en el Museo de la Independencia, en la Casa de José Alfredo Jiménez viene una conferencia impartida por el doctor Leopoldo Barragán que es presentación y se llama el “Espíritu del Caballo Blanco” y una obra de teatro del Instituto de Cultura de Irapuato que se llama “Deja que salga la luna” con tres actores y un mariachi.

Cultura Reconocen legado de José Alfredo Jiménez con mega ofrenda

PROGRAMA

Jueves 23

12:00 horas. Misa en honor al maestro José Alfredo Jiménez para conmemorar el 50 Aniversario luctuoso/ Escenario Principal “El Rey”.

14:00 horas. Presentación vía streaming de Luis Alfredo Jiménez/ Mausoleo.

16:00 horas. Muestra de danza “Caminos de Guanajuato” del municipio de Abasolo/ Escenario Alterno “Paloma Querida”.

17:00 horas. Freestyle Batalla de música y poesía dedicada al Rey/ Escenario Alterno “Paloma Querida”.

Cortometraje “Cuántas luces dejaste encendidas”, por el Dir. Guillermo Montemayor/Museo Bicentenario.

Serenata con Mariachis Locales/ Mausoleo.

18:00 horas. Ballet folclórico de San Luis de la Paz/ Escenario Alterno “Paloma Querida”.

Conferencia “El espíritu del Caballo Blanco”, por el Dr. Leopoldo Barragán Maldonado/ Casa Museo José Alfredo Jiménez.

Serenata con Mariachis Locales/ Mausoleo.

19:00 horas. El amor y la vida en la música del Rey, por Sindy Gutiérrez y Paax Káay/ Escenario Alterno “Paloma Querida”.

Cortometraje “Cuántas luces dejaste encendidas”, por el Dir. Guillermo Montemayor/ Museo Bicentenario.

20:00 horas. Son del Montón “José Alfredo en la Huasteca”/ Escenario Alterno “Paloma Querida”.

21:00 horas. Stone Angels, Glam Metal de León/ Escenario Principal El Rey.





Viernes 24

13:00 horas. Son del Guaje Santa Cruz de Juventino Rosas/ Escenario Principal “EL REY”

17:00 horas. Cortometraje “Cuántas luces dejaste encendidas”, por el Dir. Guillermo Montemayor/ Museo Bicentenario.

18:00 horas. Banda de Música del Estado de Guanajuato y Olivia Gorra/ Escenario Principal “EL REY”.

Cortometraje “Cuántas luces dejaste encendidas”, por el Dir. Guillermo Montemayor/ Museo Bicentenario.

Jazz Alfredo Jiménez Dadadebo Ensamble Instituto de Arte y Cultura de Irapuato/ Museo del Vino.

20:00 horas. Presentación musical Mariachi Gama 1000/ Escenario Principal “EL REY”.

21:30 horas. Presentación estelar Ana Bárbara/ Escenario Principal “EL REY”.

20:00 horas. Piromusical y videomapping/ Centro Histórico.





Sábado 25

13:00 horas. Coro Infantil Comunitario Instituto de Arte y Cultura de Irapuato/ Escenario Principal “EL REY”.

14:00 horas. Coro de Adultos de la Casa de la Cultura de Dolores Hidalgo CIN/ Escenario Principal El Rey.

15:00 horas. Banda de Viento Matías Juárez/ Escenario Principal El Rey.

16:00 horas. Joel Hidalgo La voz del alma del Hijo del Pueblo Ensamble de Metales/ Escenario Principal El Rey,

Cortometraje “Cuántas luces dejaste encendidas”, por el Dir. Guillermo Montemayor/ Museo Bicentenario.

17:00 horas. La Sonadora Banda Imperio, de Purísima del Rincón/ Escenario Principal El Rey.

María Alonso “Café con José Alfredo” Ensamble de Jazz/ Casa Museo José Alfredo Jiménez.

18:00 horas. Presentación Voces de Corralejo/Escenario Principal El Rey.

20:00 horas. Presentación musical Sonora Dinamita/ Escenario Principal “EL REY”.

21:30 horas. Presentación estelar Diego El Cigala/ Escenario Principal “EL REY”.

23:00 horas. Piromusical y videomapping/ Centro Histórico.





Domingo 26

13:00 horas. Orquesta Filarmónica de Celaya “Bohemia a José Alfredo Jiménez”/Escenario Principal “EL REY”.

15:00 horas. José Alfredo con aroma a tradición, hilvanado sonoro de Handpan y Theremin/Casa Museo José Alfredo Jiménez.

Cortometraje “Cuántas luces dejaste encendidas”, por el Dir. Guillermo Montemayor/ Museo Bicentenario.

17:00 horas. Presentación José Julián/Escenario Principal El Rey.

Cortometraje “Cuántas luces dejaste encendidas”, por el Dir. Guillermo Montemayor/ Museo Bicentenario.

18:00 horas. Presentación Gabriel Solís/ Escenario Principal “EL REY”

Deja que salga la luna, Voces en el Ático, Obra de teatro, Instituto de Arte y Cultura de Irapuato/ Casa Museo José Alfredo Jiménez.

19:00 horas. Presentación musical Las Tres Grandes: Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad/ Escenario Principal “El Rey”.

21:00 horas. Presentación estelar Lucero/ Escenario Principal “El Rey”.

22:30 horas. Piromusical y videomapping/ Centro Histórico.