Industria gráfica trata de recuperar las micro y pequeñas empresas con eventos como FESPA Bajío

León, Gto.- En la industria gráfica se vio afectada a partir del 2000 con la entrada del libro digital, la edición de invitaciones, formularios, recetarios y la factura electrónica también representó un duro golpe, por lo que cerraron a nivel nacional 7 mil 500 talleres gráficos en especial las micro y pequeños, pero los empresarios son resilientes y disruptivos, se transformaron y utilizaron la tecnología a favor, recalcó Juan Plata Aguilar, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF).

Informó que después de la pandemia cerraron 2 mil 160 empresas en todo el país sobre todo a las micro y pequeñas, que son familiares y están integradas por uno a 10 empleados.

Plata Aguilar dijo que están tratando de recuperar a las micro y pequeñas empresas a través de eventos como FESPA Bajío que representan una oportunidad para los emprendedores.

“La MIPYMES producen cualquier cosa y sí simplemente no se tiene una estructura económica robusta como las empresas de más alto rango, obviamente no tuvieron para pagar los salarios, renta, luz y los gastos de operación, y como el gobierno malamente a la industria gráfica no la consideró como esencial obviamente fue otra complicación”, compartió.

Aseguró que los empresarios dieron valor agregado a sus productos y también utilizaron la tecnología a través del e-commerce, entre otras estrategias.

Recalcó que la industria gráfica es de las pocas que tienen transversalidad con otros sectores en los que interviene en la cadena de valor y el Bajío con el crecimiento que tiene los empodera.

Auge económico de Guanajuato

Destacó que el estado después de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara es la zona de más auge en cuanto al crecimiento económico, aunque actualmente se enfocan en industrias como automotriz, calzado y vestido.

José Martínez, General Manager of Americas de FESPA, dijo que desde 2021 esta zona ha registrado el mayor porcentaje de recuperación a nivel nacional de acuerdo al INEGI (9.9%) lo que representa un crecimiento anual promedio del 3.6% superior al de la economía nacional, ante esto, empresas enfocadas a las industrias automotriz, aeronáutico, electrónico, textil y calzado apuestan por la actualización de tecnología para potencializar este crecimiento, productividad y abastecimiento de sus productos a nivel nacional e internacional”.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la industria manufacturera representa el 20% del PIB nacional, genera más de 4 millones 300 mil empleos a nivel nacional, de esto la región del Bajío aporta más de 17.6% del PIB nacional, por lo que se coloca como la más desarrollada económicamente de México.

Los estados de la región que muestran mayor recuperación en la industria manufacturera derivado de sus índices de aportaciones al PIB nacional son Jalisco (7.3%), Guanajuato (4.3%), San Luis Potosí (2.3%), Querétaro (2.3%), y Aguascalientes (1.4%).

Esto posiciona a Guanajuato como una de las 10 zonas del mundo con mayor inversión aeronáutica con más de 80 empresas; además está en primer lugar en exportaciones automotrices en América Latina y cuarto a nivel mundial.

Finalmente Plata Aguilar informó que en el Bajío están instaladas empresas importantes y especializadas sobre todo en empaques y proveedoras de industria para complementos de la industria automotriz.