Arrancan eventos del Distrito León Mx

León, Gto.- El Distrito LeónMx, con sus 67 hectáreas es un nodo de entretenimiento, gastronomía, ciencia, educación, arte y negocios, único en Latinoamérica. y que alberga a Poliforum León, el Forum Cultural Guanajuato, Explora Centro de Ciencias, la Universidad de Guanajuato y la Feria Estatal de León.

El área será inaugurada el 25 de marzo a las 18:00 horas dará trabajo a músicos de la región pues contarán con mariachi, grupos de rock y de pop, así como bandas

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

Durante la rueda de prensa Francisco Serrano, representante de la zona gastronómica del Distrito León Mx informó que se cuenta con cinco espacios para Rockstar Burger, La Malquerida y Cantaritos, El Braserio, Nola Lola y Rollito Urban, que generan 200 empleos directos más cientos de indirectos.

Recalcó que aunque el recinto está en construcción las puertas están abiertas y pronto habrá una política para que la gente pueda acceder para platicar, caminar, etc.

Eventos en Poliforum

El director general de Poliforum, Alejandro Gutiérrez de Velasco Mendoza, destacó entre los eventos para el mes de abril: Barbermanía León el Festival Exclusivo para Barberos se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril en la sala B3; International Beauty Education Love is in the hair se realizará los días 3 y 4 de abril B3, e 6 y 7 de abril se lleva FESPA Bajío, evento especializado en impresión para la manufactura industrial, en la sala C1.

Print Congress Evento para la Industria manufacturera que promueve la educación entre impresores e industriales afines 6 y 7 de abril, en la sala B302, el 7 de abril se lleva el monólogo motivacional “La mejor manera de decir adiós” con los hermanos Pancardo, en la sala B301; el Medio Maratón BJX el 24 de abril que reúne a 5 mil corredores, las inscripciones están agotadas; y Turbo Bazar 12° Edición El bazar retro más grande de León los días 30 de abril y 1 de mayo de 10:00 a las 20:00 horas sala C1.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

Centro de Ciencias Explora

El director general de Explora dijo que del 9 al 24 de abril de 10:00 a 19:00 horas en el Centro de Ciencia se presentará “Los juguetes y la ciencia”, mientras que “La Flora y la Fauna” se realizará del 26 al 29 de abril 9:00 a 18:00 horas.

El 30 de abril "Día del Niño" habrá un evento especial de 11:00 a 19:00 horas, la Expo Temporal “Sueña, Ahorra, Alcanza” del 1 de abril hasta mayo de 10:00 a 18:00 horas, y la Expo Temporal “INDUSTRIA 4.0”: Industrial Transformation México del 1 de abril al 29 mayo 10:00 a 18:00 horas.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

Cultura siempre

Por su parte el director general de Forum Cultural Guanajuato, Ramón Ignacio Lemus, comentó que entre otros eventos, el pianista César Reyes se presentará el 1 de abril a las 20:00 horas en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario, mientras que el 2 de abril a las 19:00 horas en el Auditorio Mateo Herrera habrá un recital para voz y piano “Bajo la tierra y el cielo ingleses”. Canciones de tierra, amor y pérdida.

Gloria, de Antonio Vivaldi Orquesta de Cámara de León Maksim Smakeev, director concertino y el Coro del Teatro del Bicentenario con Jaime Castro, director musical y coral se presentará el 9 de abril a las 19:00 horas en la sala principal del Teatro del Bicentenario

Cultura Llega "Horas de Gracia” al Teatro del Bicentenario

La famosa Ópera picnic. La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart (en español) se presentará el 21 de abril a las 20:00 horas en el jardín sur del Teatro del Bicentenario y la Ópera picnic. Gala de ópera ¡10 años de Grandes Óperas! Conmemoración por el 10° aniversario del Teatro del Bicentenario se presentará el 22 de abril a las 20:00 horas en el jardín sur del Teatro del Bicentenario

El Teatro en los Jardines. Rompamos la burbuja Colectivo teatral pies hinchados (México) se presenta el 28 de abril a las 18:00 horas en jardín de las Jacarandas, y ese mismo día en Museo de Arte e Historia de Guanajuato se inaugurará la exposición temporal Ángela Gurría. Segunda naturaleza Curaduría: Daniel Garza Usabiaga.

Rally de Las Naciones GT0 2022

David Ayala Saucedo, subdirector del Patronato de la Feria dijo que entre otros eventos, en las instalaciones de la Feria Estatal de León el primero de abril a las 19:00 horas en el Foro del Lago se presentará el concierto Rata Blanca, Rally de Las Naciones Guanajuato 2022 1 al 03 de abril a las 19:00 horas en explanadas y terrazas; el 3 de abril a las 19:00 horas el concierto Jd Pantoja & Kim Loaiza Tour 2022 en el Domo de La Feria y el 9 de abril a las 19:00 horas en el Foro del lago será el concierto Vicentico Gira 2022.

Deportes Los Guerra a defender la casa en el Rally de las Naciones

Habrá un zona infantil del 11 de abril - 15 de mayo de 13:00 a 21:00 horas en el Centro de Centro de negocios Distrito LeónMx, una Rodada Día del Niño el 27 de abril a las 21:00 horas en la Explanada Guanajuato y la presentación del Ballet Folklórico Infantil el 30 de abril a las 19:00 hora en la Explanada Guanajuato.