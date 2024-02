Acampan para ver por primera vez a Maluma en León

León, Gto.- Seis personas a las 9 de la noche ya estaban formadas para conseguir las pulseras de Maluma, cuando el concierto se realizará 24 horas después.

La primera persona en la fila llegó a las 6: 30 de la tarde. Se trata de Ana Luz Guzmán, una abuelita que fue apartarle el lugar a una nieta y dos amigos. La señora, vecina de la colonia Azteca, con toda la actitud, se llevó su banquito para pernoctar en la intemperie toda la noche hasta que se llegue la hora de conseguir las ansiadas pulseras del intérprete de “Felices los cuatro”.

¿Y porque no vino su nieta? Se le cuestionó y con un semblante tranquilo y amoroso, dijo ella no pudo porque estudia y trabaja y además, es lo menos que puede hacer por ella a quien quiere tanto.

Para pasar la noche se puso la pijama y encima otra ropa; además, hizo migas con las otras personas que estaban detrás de ella en la fila y le van a prestar la casa de campaña para dormitar a ratos y poder descansar un poco.





NO TENEMOS DINERO, PUES NOS FORMAMOS

Otra señora que acudió a formarse en la fila se enganchó un poco con los comentarios negativos que se han desatado en las redes porque ya estaban formados cuando aún faltan 16 horas para la entrega de pulseras.

“Pues no tenemos dinero y a parte que les vas a dejar a tus niños chiquitos más que recuerdos, entonces pues la verdad a mí no me interesa sus malos comentarios, pues es gente amargada la verdad, que no le da para más pero mira, aquí nosotros estamos bien agusto, apartando el lugar”, dijo la señora Beatriz, vecina de la colonia Paseos de las Torres, mientras montaba bien contenta su casa de campaña.





COMO SANJUANERA

La tercera en la fila se llama Alejandra González, quien llegó a las 7:30 de la noche, “yo vengo al concierto y aprovechando también le aparto el lugar a mi hija y mi sobrina”.

Agregó: “Me encanta Maluma y pues para pasar la noche pues ahora sí que me vine como sanjuanera, sólo con mi chamarra y mi celular”.

Las primas Joselyn y Juliana de 17 y 18 años también llegaron a las 7:30 de la noche y llegaron desde la Sierra de Lobos para venir al concierto de Maluma. Ellas muy emocionadas dijeron que no piensan dormir y vivir al máximo esta experiencia.