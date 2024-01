Canta Pepe Aguilar por primera vez en la Velaria de la Feria

León, Gto.- Ataviado con su clásico traje de Charro color negro, Pepe Aguilar hizo cantar a más de 15 mil personas en el Foro Mazda, de la Feria de León.

"Muy buenas noches León, Guanajuato, esta es la primera vez que me presento en este foro y estoy muy contento de estar con ustedes", dijo el cantante a manera de bienvenida a su público.

"El Zacatecano", "Baraja de Oro" y "Me estoy acostumbrando a ti", "Terco corazón" y “Recuerdame Bonito” fueron parte de la primera terna de canciones que el heredero de la Dinastía Aguilar cantó con su mariachi.

Pero la primera canción fue suficiente para que el público se pusiera de pie, con celular en mano y listo para cantar y grabar el concierto.

Aunque desde temprana hora se comenzaron a entregar las pulseras para el concierto, media hora antes de iniciar el concierto todavía había suficientes accesos para la zona general.

Por lo que todas las personas llegaban a formarse a las filas de los módulos de información y una vez con la pulsera en su brazo se iban de inmediato a tomar su lugar en el Foro Mazda.

Otros fanáticos, incluidos los de Zona Cero, hicieron caso a las recomendaciones del Patronato de la Feria, para llegar temprano y evitar las aglomeraciones, algunos de ellos desde las seis de la tarde ya estaban en su lugar esperando la hora del concierto.





PRIMERA VEZ FUERA DEL PALENQUE

Emocionado y raro, así es como Pepe Aguilar se sentía al presentarse por primera vez fuera del Palenque de la Feria de León, ya que en esta edición su presentación fue en la Velaria de la Feria.

"Me siento raro, era lo que veía platicando con mi esposa y mi hijo, pero estoy contento, para mi es mucho mejor, porque sé que muchas personas no tienen la posibilidad de pagar un boleto y si ahora tienen la oportunidad de verme, gratis, pues mucho mejor.





FAN DE SANTA FE KLAN

De la reciente colaboración de su sobrina Majo Aguilar con el rapero guanajuatense Santa Fe Klan, comentó que le gustó.

"Escuche la canción apenas y está "muy chida", me cae muy bien Santa Fe Klan, lo admiro, me gusta su música y pues que bueno que hayan colaborado", comentó.

EN CONTRA DE LOS NARCO CORRIDOS

"El Grandote de Zacatecas", a pregunta expresa sobre su opinión de las canciones que hacen apología al crimen organizado dijo que por su parte, nunca haría una canción que genere o incite a la violencia.

"No voy a meterme en debates, pero mis canciones, mi música tiene otro fin, otro sentido y así seguiré, aunque no hay que decir de esa agua no beberé".