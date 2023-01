Comenzó su emprendimiento durante pandemia y ahora sueña con exportar

La mezcla de semillas, aceite de oliva y otros ingredientes hacen posible una de las salsas gourmet 100% artesanales, la cual puedes encontrar dentro del Pabellón Guanajuato, realizada por manos leonas que comienzan a incursionar en el mundo de la comercialización.

Con un trámite a punto de concluir dentro de Marca Guanajuato para profesionalizar su producto, Judith Concepción Martínez platicó para el Sol de León que su emprendimiento lo comenzó en el año 2021, justo en medio de la pandemia.

“Fue más o menos en junio que decidí hacer esta salsa, derivado de que me quedé sin empleo, esta salsita yo la hacía cada diciembre, juntaba semillas de todo tipo, según yo y mis ondas es por abundancia, como las cábalas de cada diciembre”, mencionó Judith.

El último mes del año ella compraba semillas, las juntaba y mezclaba, posteriormente agregó más ingredientes hasta llegar a realizar una salsa gourmet con al menos 13 semillas como: nuez, nuez de la India, almendra, arándano, semilla de girasol, de calabaza, ajonjolí, cacahuate, chícharo, ajo, cebolla y una base de aceite de oliva, una salsa que se lleva bien con casi todo.

“Cada que las fabricaba en diciembre a mi familia y amigos se las daba de regalo, cada año, por cinco años estuve regalando las salsas por gusto y porque para mi eran algo especial, ya todos esperaban diciembre por la salsa, también siempre me decían que la vendiera pero yo no quería venderla, yo quería regalar abundancia”, recordó.

Una vez que la pandemia llegó, Judith se quedó sin empleo y comenzó a buscar trabajo, luego de una temporada de no encontrar, buscó alternativas hasta llegar a generar una marca y un producto.

“Me dije: si siempre querían que se las vendiera ahora sí se las voy a vender. Comencé a venderla a conocidos y amigos, decidí nombrarla ‘JUCO’, que son las primeras letras de mi nombre”, comentó.

Aunque actualmente ha ido evolucionando el proceso, señala que la perseverancia y mucho estudio fueron las claves para materializar su proyecto, donde ya cuenta con cuatro sabores como árbol, habanero, serrano y chipotle.

“Estudié un curso el año pasado que ofreció Amexme que se llamaba: De emprendedora a empresaria; y yo formo parte de la quinta generación, gracias a ese curso es que me brindaron la oportunidad de estar por primera vez en la Feria Estatal”.

Judith pretende ampliar su mercado, al revelar que está por sacar un par de salsas más como la salsa morita y un sabor natural que no cuente con chile, esta última pensada en aquellas personas que no están acostumbradas al sabor tan distintivo del picante.

Ella busca vender sus productos en tiendas, carnicerías y hasta en redes sociales, incluso ha participado en diversas ediciones de bazares y eventos como el festival del asado, donde la aceptación de la gente es buena, ahora su siguiente objetivo es exportar y que su salsa sea disfrutada en todas partes del mundo.

“Estoy sorprendida porque la verdad es que no tenía expectativa, no sabía yo ni cómo iba a estar la cosas en la Feria, según yo hice un stock y lo terminé el primer fin de semana, quizá no mencionaba, nunca había estado en un evento tan grande y yo estaba acostumbrada a vender así como muy poquitas y gracias a Dios hay muchísima gente”, dijo.

“Ahorita hay muchísimos apoyos que yo creo que deberían aprovechar los emprendedores y yo creo que este es el mejor momento de emprender, porque con el tema de pandemia, que se detuvo todo, ahorita está todo el mundo apoyando el tema de reactivación económica y si quieres emprender creo que este es el momento”, finalizó.