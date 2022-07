FENAL es sede de la final de Lucha Libro

León Gto.- Gabriela Franco representante de Lucha-Libro México, anunció que son cuatro los finalistas de esta contienda, mismos que compiten por la publicación de un libro de su autoría. La batalla final se llevará a cabo este martes en el Telón de la Palabra dentro de la Feria Nacional del Libro de León (FENAL), en punto de las 18:30 horas.

El Campeonato de Improvisación Literaria, conocido como LuchaLibro parte de la idea original de Christopher Vásquez, dirigida y producida en México por Gabriela Franco Benedetto, quien además colabora por cuarta ocasión con Instituto Cultural de León (ICL).

Incentiva la creatividad y la escritura, así como la búsqueda de nuevas voces para la literatura mexicana, cuyo objetivo principal de este campeonato es el dar cabida a los emergentes escritores y escritoras en Guanajuato, así como sembrar en los espectadores mediante un “espectáculo”, al estilo de lucha libre, que cualquiera puede ejercer su derecho a escribir y además transmitir emociones,

“Lucha libro es un espectáculo, que más que espectáculo es una contienda dónde varias personas compiten para hacer un libro. Por eso se llama lucha libro, ellos se presentan con su máscara de luchadores y hacen este espectáculo donde por pareja se van eliminado”, explicó Gabriela Franco.

Además, mencionó que el pasado jueves 2 de julio se realizó una preselección dónde estuvieron participando ocho concursantes, de los cuales se eligieron cuatro finalistas durante cuatro diferentes luchas.

“Van a haber dos luchas por pareja, de estas cuatro van a luchar dos y dos, van a quedar dos personas ganadoras. Esas dos personas van a competir en una tercera lucha y el o la que gane de esa lucha, va a ser el elegido para que durante seis meses o durante el año terminar de hacer su libro”, indicó Gabriela Franco.

"Quetza” (su personaje en Lucha-Libro) fue una de las finalistas, quien agradeció a los organizadores por apoyar a los principiantes con este tipo de dinámicas creativas, con la que se vuelve un incentivo para poder producir un libro o un sueño que nunca habían pensado realmente palpar.

Por otra parte, “Corazón Arrítmico” (como se auto nombró para competir en Lucha-Libro) argumentó que esta competencia es una propuesta muy interesante que les permite soñar y al mismo tiempo les brinda una oportunidad a los escritores que tal vez nunca se habían atrevido a hacerlo a luchar por sus libros y usando una máscara.

“Siento que a veces pasamos por la vida con una máscara y qué mejor manera de ser uno mismo que escribiendo y a parte teniendo la oportunidad de reflejarse como eres. Entonces creo que Lucha Libro nos enseña a soñar”, mencionó Corazón Arrítmico.

¿POR QUÉ USAN MÁSCARAS?

“Mi máscara quería hacer alusión a él fantasma de la ópera, mitad y mitad, sobre todo una parte negra que tal vez es lo que ustedes pueden imaginar quien soy y del otro lado un conjunto de palabras o de escritos. Sobre todo aquí dice (señala su máscara) ‘ésta es una manera en la que empiezan todas las historias, érase una vez, a la deriva’ por qué al final de cuentas como que estar en este mundo es como estar en un lugar donde no hay respuestas buenas o respuestas malas. Al final de cuentas tu eres la persona que te va a dar lo que necesitas es algo así, el sombrero porque me veo muy cool y tiene un corazón”, relató Corazón Arrítmico.

“Por mi parte soy muy existencialista, siento que tenemos el hoy para vivirlo no sabemos nada del mañana, el pasado ya se fué. Entonces yo represento un quetzal, me gustan mucho los quetzales sobre todo los azules. Es un animal que si lo encierras se muere porque no soporta estar encerrado, a parte es un animal que está en peligro de extinción, entonces para mí es la imaginación y la libertad. Al día de hoy es lo único que tenemos, nuestro pensamiento es lo más libre que puede haber y es lo único que tenemos hoy”, mencionó Quetza.

Ambas concursantes relataron que durante las primeras competencias se encontraron muy nerviosas y tímidas, sin embargo, el convivir con los demás concursantes y sobre todo el utilizar una máscara les dio mayor seguridad para llevar a cabo el show al estilo de la lucha libre méxicana.

“Lucha Libro me parece una propuesta muy interesante por qué te siguen dando esa oportunidad de ser anónimo, que puede ser una razón por la cuál las personas que escriben no se atreven por qué todavía piensan: no soy suficiente o esto puede influir en la manera en que luzco, más que nada llevarse por esos factores tan superficiales. Entonces la oportunidad de que te permitan ir con una máscara y a parte te den la experiencia y haya una recompensa al final como que te ayuden a publicar un libro pues es maravilloso. Es una muy buena propuesta para cualquier escritor que tenga miedo y necesite un impulso”, finalizó Corazón Arrítmico.