Fátima se está momificando por una enfermedad en la piel, pide ayuda para tratamiento

León, Gto.- Fátima de 28 años de edad está sufriendo la enfermedad de Esclerodermia Generalizada, la cual está consumiendo su cuerpo poco a poco, lo que la está momificando, pues su piel se está pegando a sus huesos, por lo que pide ayuda a autoridades y ciudadanos para poder pagar su tratamiento, mismo que no ha sido posible comenzar.

De momento Fátima ya no puede trabajar, se está quedando sin habilidad en las manos ya que se le entumen los dedos y poco a poco se está quedando sin fuerzas para caminar; lo más grave es que tiene dos hijos de 7 y 5 años que necesitan de ella, un esposo que la ha apoyado, pero hasta el momento no ha podido recibir un tratamiento ni la razón de la causa de la enfermedad.

“Me está afectando en la caminada porque ya no aguanto a caminar mucho por lo mismo de que me duelen los huesos, es como si me estuviera secando porque la piel se me está, como si se estuviera pegando al hueso”, comentó.

Desde hace casi dos años, Fátima comenzó a observar algo diferente en su piel, estaban algunas partes brillosas, como cuando se quema la piel y queda un espacio suave y brilloso, al momento de acudir con médicos, le informaron que era una reacción de dispositivos preventivos de embarazo, sin embargo poco a poco comenzó a avanzar más ese estilo de la piel, hasta llegar a varias partes de su cuerpo como el estómago.

Cuando volvió a acudir con el médico, le comentaron que le faltaba colágeno en su cuerpo para tener vitaminas, sin embargo cada vez era más progresivo el estado de su piel, además Fátima comenzó a perder peso de forma rápida, empezó a sentirse débil y no dudó en hacerse un nuevo diagnóstico.

“La doctora con quien me estuve atendiendo me dijo que había muchos factores, uno de ellos podría ser que hubiera sido hereditario, pero ya checando, no fue hereditario porque no hubo por parte de ninguna de las dos partes me pudieran heredar eso”, comentó.

A la fecha ningún médico con quien ha acudido le ha sabido indicar qué fue lo que le originó la enfermedad que ahora está acabando poco a poco con su cuerpo, sin embargo le han comentado que puede haber un tratamiento, para que no avance más el problema; lamentablemente tampoco ha podido siquiera ser atendida por un médico que le brinde una cotización de tratamiento.

Cada día que pasa para Fátima es más difícil lidiar con la enfermedad, porque es demasiado dolorosa, sobre todo porque la piel está perdiendo elasticidad y su carne va desapareciendo cada vez más; además los tiempos más dolorosos son cuando bajan las temperaturas, porque el frío hace más sensible la piel.

En cuestión de lo económico, como ella ya no pudo aportar dinero al hogar, su esposo es ahora el único sustento de la casa, sin embargo por la pandemia ha sido complicado mantener los gastos con un solo sueldo.

Por lo anterior Fátima, amigos y familiares han estado solicitando apoyo en redes sociales y también a través de este medio puso a disposición su teléfono particular 477 203 17 95, para quienes gusten apoyarla, sin importar la cantidad o la donación que deseen realizar.