Sigue 60% de trabajadores de industria textil de Guanajuato trabajando en casa

León, Gto.- Derivado de que hasta el 60% de los trabajadores que se dedican a la industria textil en Guanajuato ya no quisieron regresar a las fábricas después de la pandemia, el costo de la producción aumentó hasta un 15%, dijo Hermes Villafuerte, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) en el estado.

El empresario aseguró que igual que el resto de las industrias están batallando por la mano de obra y descartó que sea un tema relacionado con los sueldos y las condiciones laborales, pues el 80% de los trabajadores cuentan con afiliación al IMSS.

“Los trabajadores los hay, pero creo que cambió después de la pandemia como el giro de este asunto, porque por ejemplo en Moroleón casi la mayoría se puso a trabajar en sus casas y ahora es difícil, ya se acostumbraron a trabajar en sus talleres pequeños, ya no quieren ir a las grandes empresas, entonces ahora estamos maquillando el 60% de nuestra producción”, dijo.

Hermes Villafuerte detalló que los trabajadores encontraron una serie de beneficios al trabajar en casa como el cuidado de sus hijos y algunos ahorros, lo que generó que por el momento las máquinas en las empresas estén paradas.

“Nos está saliendo más caro ahora que produzcamos afuera de nuestras fábricas, yo creo aumenta un 15% el valor de una maquila a lo que podamos hacer y nosotros tenemos toda la infraestructura dentro de las fábricas, pero está sin usar porque la gente no quiere asistir ya a las fábricas (no es por el tema de los salarios) porque en sus casas lo único que pagan más es la luz y ya no es como que te cobren más caro, pero se ahorran la venida a la fábrica, el transporte y pueden cuidar de sus hijos”, agregó.

El presidente añadió que siguen a la espera de una respuesta por parte del gobierno del estado desde hace siete meses para avanzar en el tema de material reciclado donde solicitan el financiamiento para una planta que tiene un valor hasta de 20 millones de pesos.