El interés de la ciudadanía está por encima del proyecto millonario: José Arturo Sánchez Castellanos

León, Gto.- El síndico del Ayuntamiento de León, José Arturo Sánchez Castellanos, dijo que el interés de la ciudadanía está por encima del proyecto millonario City Center “no podemos plantear un escenario donde unos sobrevivan y otros no”, comentó.

Esto luego de que se parara el proyecto tras el argumento que dio un juez de que el agua se está yendo al proyecto y no para los ciudadanos. La construcción se encuentra ubicada en la zona norte de León donde hay 97 colonias que está recibiendo el servicio de agua potable de manera terciada por la sequía generada por la falta de lluvias.

“Si quisiera ser muy claro, el interés de los vecinos está por encima del City Center, no me queda la menor duda, pero no podemos plantear un escenario donde unos sobrevivan y otros no porque la ciudad va a seguir creciendo, la ciudad va a seguir requiriendo vivienda, espacios para que la gente vaya y haga sus compras”, dijo.

Comentó que el argumento de los vecinos es legítimo y que deben ser abastecidos de agua conforme a lo que dictan los derechos humanos y a la definición que hagan las autoridades municipales.

“Hay que resolver el problema de abasto de agua de los vecinos que tienen toda la razón y el interés legítimo de que reciban la dotación de agua necesaria para su subsistencia lo que determinen las propias autoridades o los propios derechos humanos y eso está por encima de cualquier cosa”, agregó.

Detalló que la problemática de la falta de agua en León es grave sobre todo porque no hay apoyo por parte del gobierno federal y que el municipio no lo puede resolver solo.

Además, no descartó la posibilidad de que, si un juez lo ve prudente, se demuela la construcción del City Center aunque dijo que sería un caso extremo.

Dijo que desde el municipio él siempre está abierto al diálogo para llegar a los mejores acuerdos donde no se vean afectados los empresarios, pero tampoco los vecinos de la zona por una situación que se viene arrastrando durante los últimos años y que ha empeorado por la falta de lluvias en León.