Exigen a empresas que paguen lo justo por granos a guanajuatenses

Irapuato, Gto.- El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales aseguró que buscará reunirse con las principales empresas en el estado que compran productos a campesinos del estado, esto para garantizar que les paguen lo justo a los productores del campo por la materia prima.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, el titular de SDAyR dijo que en Guanajuato se ha buscado que las empresas comercializadoras de productos a base de productos del campo tengan el compromiso de que lo que compran directamente con los productores sean al precio justo, pues de lo contrario esto no sólo pone en riesgo el capital de los campesinos, sino que incluso su proveeduría para próximos años.





Piden justicia a pagos por granos.





El funcionario estatal aseguró que de manera personal se ha reunido con los representantes de las empresas del sector alimentario en el estado, para que éstos no “agandallen” a los productores.

“Me he reunido con las empresas de las harineras, también me he reunido con las principales cerveceras que hay aquí en Guanajuato, es decir, me he reunido con muchas empresas consumidoras que consumen lo que son los cereales y yo les he dicho, como decían en el rancho, no te comas la gallina y no te comas también los huevos, cómete la gallina y deja los huevos para seguir produciendo”, dijo.









Resaltó que el sistema de estas empresas es cíclico, es decir, que tanto las empresas necesitan del productor y viceversa, por lo que es de suma importancia que esta relación se mantenga justa.

“Los productores requieren de las empresas, pero las empresas también requieren de los productores, es un ciclo, uno sin el otro difícilmente la puede sobrellevar”, dijo.

Por ello, Paulo Bañuelos Rosales agregó que las empresas y los ejidatarios deben de asegurar y brindar precios justos para los procesos de compra-venta, esto, con el fin de que el campo siga adelante.









“Yo creo que hay políticas públicas que podemos ponernos de acuerdo con las empresas y seguir trabajando a favor de los productores, porque yo creo que, aprovecho que están los medios aquí, yo creo que hay gobiernos que no han precisamente valorado a las mujeres y hombres del campo”.