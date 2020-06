Exhorta PVEM a foro donde se cuestione a autoridades de elección popular

León, Guanajuato.- Para Sergio Contreras dirigente en el estado de Guanajuato del Partido Verde Ecologista, el ejercicio realizado por la COPARMEX, de cuestionar a las cabezas de los abanderamientos políticos de la entidad, se debería de replicar en los cargos ya activos de elección popular.

En el primer foro virtual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), se trataron temas relacionados al quehacer económico, político, seguridad y social del territorio guanajuatense y la percepción de los ciudadanos hacia las opciones partidistas.

“Sería interesantísimo hacerlo con homólogos diputados, alcaldes, tienen que quitarse las autoridades ese pavor al debate y a las opiniones; quién está en el hijo del huracán y la vista pública, qué hay que decir las cosas como son.

“Este tipo de dinámicas es sumamente necesario en la política de Guanajuato. No fue la misma pregunta para todos de los diferentes liderazgos representados; era un espacio para no descalificar, así se nos pidió; no todos respetaron esas dinámica y esas reglas”.

Además indica que coincide con la persecución de la directora del proyecto Dessire Ángel, que hubo evasivas por parte de los cuestionados ante algunas preguntas, sobre todo en materia de seguridad.

“Ojalá que lleguemos a esta apertura y estos espacios han abiertos para el conocimiento de la ciudadanía en general de lo que está ocurriendo; creo fue un primer paso; mi única observación sería que la misma pregunta fuera para todos”, puntualizó el dirigente del PVEM en Guanajuato.