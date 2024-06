Estiman que hay 200 mil personas con alguna adicción en León

León, Gto. Atender a un universo de casi 200 mil adictos en la ciudad de León será el reto para las próximas autoridades locales y estatales electas, aseguró Paulino Sánchez, psicólogo de la organización civil Drogadictos Anonimos Grupo la Búsqueda.

En entrevista con El Sol de León, explicó que la ciudad cuenta con 184 centros de atención a jóvenes drogadictos, sin embargo, sólo el 1% está capacitado para dar una atención adecuada a los internos.

Para Paulino Sánchez, quien de jóven cayó en las garras de las drogas y ahora cuenta con más de 20 años de experiencia ayudando a los jóvenes con todo tipo de adicciones, la atención a la juventud implica contar con anexos debidamente establecidos con un equipo médico multifuncional, el cual debe de estar ligado a un amplio programa de prevención por parte de las autoridades para frenar el consumo.

El gobierno municipal, en su último sondeo, calculó que existen unos 70 mil consumidores consuetudinarios, sin embargo, el Observatorio Ciudadano de León consideró que pueden ser entre 180 y 200 mil los consumidores, esto con base a los estudios de la Organización de las Naciones Unidas, que calculó que una ciudad como León (con 1.8 millones de habitantes), puede contar con más del 11 por ciento de adictos a varias sustancias.

Señaló que hay centros que tienen que cobrar a los adictos para poder sobrevivir y el recurso es poco para pagar la estructura (edificio), además de los con permisos administrativos, “todo tiene un gasto por eso es que muchos no se han podido regularizar".

“Los anexos también tienen gastos con los jóvenes usuarios que requieren atención, muchos no pueden pagar y además de esto el anexo tiene que pagar servicios como agua, luz, además de los temas administrativos, es complicado, creo que hace falta que el gobierno del estado y las instituciones de salud sean más flexibles, que den más facilidades para que los dueños de los anexos puedan regularizarse, porque se tiene que pensar en la rehabilitación de los miles de jóvenes que la requieren en la ciudad de León y en el estado”, dijo el especialista, quien tiene a su cargo a cientos de jóvenes en los centros de atención donde apoya.

Paulino Sánchez señaló que también se tiene que pensar en las revisiones que realiza Protección Civil y los protocolos que se tienen que cumplir, los cuales tienen un costo elevado para los anexos.

“Lamentablemente es algo que existe, no podemos cerrar los ojos, es una realidad, por eso existen instituciones que tienen mucho trabajo en el acompañamiento de revisar y regular los anexos, para que no haya agresiones hacia los internos, tienen que funcionar con la finalidad de dignificar a los internos” , comentó.

Explicó que en el centro La Búsqueda, el fundador David Cervantes, pide que no se cobre a los consumidores, debido a que está de por medio su vida.

“No hay que lucrar con la vida de las personas, tratamos de darlo gratis, y desde esta perspectiva nace el altruismo por ayudar a los demás. Muchos se han visto en la necesidad de cobrar para sobrevivir, pero la idea es que no se cobre por la rehabilitación”, enfatizó.

Para los médicos y personal de apoyo de los anexos también se ha complicado su labor de ayuda, debido a que la situación es tan insegura en el estado, que los jóvenes adictos puedan llegar con problemas de todo tipo, “hace falta que los grupos de atención estén protegidos”, dijo Paulino Sánchez.

Y añadió: “lamentablemente los jóvenes que llegan al centro con dificultades de todo tipo, vienen con un vacío existencial, con deseos de muerte, es donde se gesta el problema de las adicciones con este vacío existencial agravado. El aislamiento de los consumidores, quienes antes preferían pertenecer a una pandilla, ahora buscan estar solos drogándose, esto ha ocasionado que sean presas fáciles de grupos delictivos.

“El vacío existencial los lleva a consumir más y tienen más tolerancia a las drogas, esto ha aumentado demasiado el consumo, no solamente en hombres sino también en menores de edad y mujeres”.

Explicó que el ser humano busca pertenecer a algo, “pero si viene un grupo y ofrece algo que agrada a los jóvenes y que los haga sentir ser parte de, los lleva a sumarse, por eso en los centros de atención se les ofrece un sentido de vida”.

Paulino Sánchez señaló que hace 30 años todavía existían pandillas, “pero ahora ya no existen, los adictos ahora andan solos, hay muchos adictos que están en sus casas y no salen, se encuentran los jóvenes en un estado de depresión absoluto y no salen a buscar un lugar donde rehabilitarse. Ya no buscan una pandilla para estar en comunidad, prefieren estar solos y cualquier grupo los puede cooptar”, puntualizó el experto.