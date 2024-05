Piden adictos en recuperación de León a candidatos propuestas de fondo para atacar el problema

León, Gto.- Juan Murillo estaba sentado hasta la esquina del salón de un evento político, escuchando el discurso de la ponente. Llegó acompañado de un grupo de jóvenes que igual que él están en un proceso de rehabilitación en León, pero las propuestas no le convencen.

En su caso, es el primer evento de este tipo al que asiste, contrario a algunos de sus compañeros que han acudido a otros de diferentes plataformas políticas, y argumentó que el tema de las adicciones no lo tocan de fondo.

Para Joel, a la ponente le faltó ahondar más, pues dijo que el tema de las adicciones es fundamental para atacar otros problemas sociales como el homicidio doloso, robos y violencia en general.

“Es mi primer evento político y creo que se debería hablar más sobre el tema de la drogadicción, el alcoholismo porque conlleva a más, arrastra más problemas sociales como la violencia, robos, asesinatos, todo ese tipo de cosas y creo que es un tema importante para tratar en estos eventos políticos porque en la actualidad es una problemática grande”, dijo.

Joel va a cumplir un año en recuperación en el centro de rehabilitación Sirviendo a Dios y le han regresado las ganas de terminar su carrera en Comercio Internacional, pues domina el inglés y eso le abre más oportunidades.

De acuerdo con Juan José Aguirre Oviedo, director del Centro de rehabilitación Sirviendo a Dios, en los casi ocho años que tienen rehabilitando a jóvenes en la ciudad de León, ha atendido a 14 mil 600 y 31 mil 427 familias.

Además, 400 pacientes retomaron sus preparatoria abierta y han entregado 87 certificados por el mismo nivel de estudios; tres y uno en proceso de universidad de carreras como administración de empresas y psicología y Joel quiere formarse en la fila de los universitarios graduados desde el centro.

Esto al director del centro de rehabilitación lo motiva, pues después de vivir en un mundo de destrucción, dijo que ayudar a la gente lo hace sentir útil.

“Lo que más me gusta cuando yo ayudo es que me siento útil, me siento que estoy haciendo las cosas bien porque antes hacía las cosas mal, antes delinquía, robaba, hacía lo peor, entonces esto agradecido y eso es forma de agradecer lo que Dios me ha dado y es una forma de agradecer porque llena los vacíos existenciales”, comentó.

Ante esto, Omar Alejandro Sánchez, otro paciente, comentó que debe haber más apoyo para las personas que quieran tratar sus adicciones, pues son bastantes las que se encuentran en la lucha día a día.

“Venimos a ver propuestas y más que nada conocer a ver qué ideas se pueden manejar. Tienen buenas ideas, pero como te lo comento, siento que debe ver más enfoque en casas de vida como las de nosotros, hay muchas casas que realmente ocupan un apoyo más directo por parte del gobierno o partido político que puedan existir en el momento”, dijo.

El mismo centro de rehabilitación ha recibido un total de 11 mil 800 cartas de satisfacción y realizado dos mil 496 terapias grupales, 31 mil terapias individuales y 44 mil consultas médicas.

También generó 750 empleos, 1 mil 850 certificados de pespunte, 4 mil 400 becas, 14 certificados en consejería en adicciones por parte de La Salle Bajío y ahora planean mandar de intercambio a sus pacientes a otros países donde tienen convenio con otros centros como Chile, Venezuela, Argentina y Costa Rica.