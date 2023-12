Aumentan ingresos de jóvenes a anexos de Guanajuato

Nicolás Pérez Ponce, presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) de Guanajuato, explicó que la temporada decembrina es más común que haya nuevas personas internadas en los Centros de Rehabilitación, en su mayoría jóvenes.





La desinformación es una de las razones principales por la que existen las adicciones.





“Ha habido un aumento de ingresos a los Centros de Rehabilitación en esta temporada decembrina, lamentablemente han sido jóvenes nuevos que tuvieron que iniciar este triste y difícil camino de superar una adicción”.

Mencionó que son dos factores principales los que provocan que más gente siga consumiendo sustancias ilícitas, en las cuales se tiene que trabajar fuertemente para evitar esta situación.

“Hay muchos factores que provocan que más jóvenes sigan cayendo en las adicciones, uno de ellos es la cuestión económica, donde las personas comienzan a consumir drogas para poder rendir en su jornada laboral, sustancias que para dejarlas es demasiado complicado; otro factor es la falta de información oportuna”.

Comentó que gracias a varias encuestas realizadas con las personas ingresadas a los anexos es que, aproximadamente 80% de la gente, comienza a consumir, ya que dentro de sus hogares había algún familiar adicto.









“ Hay maneras de disminuir este aumento de ingresos a los Centros de Rehabilitación, se necesita mucho interés en las familias, ya que hemos hecho encuestas a las personas que incluyen preguntas sobre la edad en la que comenzaron a consumir, quién se los ofreció, dónde fue y casi un 80% de los casos comenzaron su consumo en casa, por tener una o un padre de familia adicto”.

Aseguró que el problema no es con quien produce, vende o consume las drogas, sino que el no informar a la gente es el primer problema, afirmando que si conocieran las consecuencias de utilizar estas sustancias antes de hacerlo, no entrarían en una adicción.









“ No estamos en contra de quienes fabrican , venden o consumen drogas, nosotros estamos en contra de la falta de información, porque si la gente supiera antes de probarla lo que esto provoca a corto, mediano y largo plazo, no lo harían, entenderían que esto no les traerá un beneficio tanto físico como mental, sino todo lo contrario; nadie necesita drogas para trabajar, para vivir pero, lamentablemente quienes llegan a los centros de rehabilitación tienen una idea errónea de sus personas, creen que son un fracaso y que nada de lo que hagan no les dará frutos, se equivocan porque son personas que les hizo falta esa información, les hizo falta alguien que los orientara”.

Nicolás Ponce concluyó diciendo que se espera que los siguientes gobernantes que surjan de las próximas elecciones se enfoquen a luchar en contra de la drogadicción, con la esperanza de que no se pierdan más vidas debido a esta problemática.

“Esperemos que los gobiernos que vengan en las próximas elecciones presten mucha atención a este tema, que se logre combatir y así evitar que se pierdan más vidas por esta difícil guerra de las adicciones”.