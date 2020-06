Estarán aulas a la mitad durante regreso a clases

Cuando los alumnos regresen a clases el próximo 10 de agosto, no todos estarán en los mismos salones ni en las mismas instalaciones.

Así lo informó Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Educación de Guanajuato, quien explicó que los salones serán divididos en dos, para que una parte tome clases dos días a la semana, donde tentativamente se tiene programado que sea lunes y miércoles para un grupo de alumnos, y martes y jueves para el resto de los alumnos, mientras que los viernes serían usados para aquellos niños que traen rezago en su aprendizaje, puedan ponerse al corriente.

Yoloxóchitl Bustamante Díez comentó que estas clases de los viernes serán para los niños que no pudieron continuar con su proceso en el formato de “Escuela en casa”, pues aunque muchos recibieron los cuadernillos de estudio, podrían no haber tenido el mismo avance que los que siguieron el programa vía digital o por televisión, por ello refirió que la primera semana será para evaluar cómo vienen los estudiantes; si todos están en el mismo nivel, el viernes podría ser aprovechado por otra actividad, no necesariamente la de regulación.

“Los niños ya traían un 75% de cobertura de todo su plan de estudios del ciclo escolar 2019-2020, por eso consideramos que se cumplieron los objetivos del mismo, pero vamos a poner la atención en esos niños que pudieran haber resultado con algún atraso, es normal y es esta ocasión hemos diseñado aprovechar el inicio de clases con tener además un proceso de regularización, que no hemos tenido en otros ciclos, pero ahora nos va a permitir que todos podamos arrancar igual”.

La Secretaria de Educación dijo que también se está trabajando en la planeación de las jornadas de limpieza y sanitización de las 12 mil 500 escuelas de todo el estado, así como con la capacitación de los aproximadamente 72 mil profesores que hay en el estado.

