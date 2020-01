Esperan denuncias para regresar celulares

Tras la detención de cinco personas por el presunto robo de 36 celulares durante la presentación de Panteón Rococó en la Feria de León la noche de este lunes, el secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, pidió a los afectados acudir a presentar su denuncia para recuperar sus equipos.

Los presuntos responsables, oriundos del Estado de México, fueron requisados por elementos de la Policía Municipal luego de ser señalados por un ciudadano; entre sus ropas y pertenencias encontraron un total de 36 equipos de telefonía celular.

Bravo Arrona aseguró que hasta el momento desconocen si existen antecedentes por otros delitos sobre los detenidos, por lo que pidió a los afectados presentar las denuncias correspondientes para recuperar sus equipos y acusar a las cinco personas aseguradas.

“Se está verificando, al momento no nos ha arrojado algún indicio diferente, pero por eso pido que el ciudadano que reconozca alguno de los celulares, que denuncie el robo. Los equipos están puestos a disposición de la autoridad correspondiente”, dijo.

Reiteró la importancia de la denuncia pues no hay otra forma de recuperar los equipos; “no podemos entregar porque no conocemos quiénes son los dueños y no somos la autoridad para entregar la propiedad”, aseguró.

Por su parte Víctor Aguirre Zúñiga, director del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4), aseguró que fue imposible capturar vía cámaras los robos debido a que la Velaria de la Feria se encontraba a su máxima capacidad durante la presentación de la banda mexicana.

“El reporte inicial fue de unas personas que le comentaron a los elementos operativos y desde ese momento se le empezó a dar seguimiento con las cámaras, estábamos haciendo un paneo, ayer estaba lleno el evento, en cuanto los detuvieron, les dimos el seguimiento con las cámaras”, dijo.