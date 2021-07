Espera León GIFF 2021

León, Gto. Por vez primera la ciudad de León, Irapuato y San Miguel de Allende serán sede del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), que celebra su edición 24 fuera de Guanajuato capital. El evento ya ha convocado más de tres mil películas, a celebrarse del 17 al 26 de septiembre. Y que en esta ocasión rinde un homenaje a su cofundador, Ernesto Herrera.



La directora del GIFF, Sara Hoch, comentó que este año se espera la participación de 132 países, 926 de México y 32 de Guanajuato, con 3 mil 274 películas participantes.

En la parte digital se proyectarán 135 películas, con un aforo entre 500 y mil asistentes por película, también tendrán un espacio de realidad virtual y talleres. Plataformas de género para la mujer con programas y conferencias.

Informó que la Secretaría de Salud les marcará la línea de acción, y todavía no cuentan con la programación del GIFF, pero hay varios planes por si alguno se tiene que modificar debido a la pandemia.

Explicó que el Festival en León se realizará del 18 al 20 de septiembre y tendrá como recintos el Teatro del Bicentenario, Teatro Estudio del Bicentenario, Auditorio Mateo Herrera, Museo de Arte e Historia de Guanajuato, Cinema Picnic y Cinemex de Plaza Mayor y están buscando la otra sede junto al Forum Cultural.

En Irapuato el GIFF se realizará del 24 al 26 de septiembre en sedes como el Teatro de la Ciudad, el Museo de la Ciudad, Cinemex Plaza Jacarandas y Cinema Picnic.

Del 21 al 23 de septiembre tocará el turno a San Miguel de Allende, donde habrá actividades en el Jardín Principal, Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”, Cinemex Plaza Luciérnaga, y por primera ocasión el Rally Universitario se realizará en esa ciudad.

Las transmisiones en línea generales serán del 17 al 26 de septiembre y por otra parte, no hay país invitado, debido a las condiciones de salud mundiales.

Se van a donde hay colaboración

“A estas alturas de la vida vamos a hacer el Festival donde hay colaboración, conectividad, interés y por eso estamos en León, San Miguel de Allende, Irapuato y San Miguel de Allende. No tenemos miedo a no llenar sedes, tenemos miedo al sobrecupo”, enfatizó, quien no dijo por qué en esta ocasión no se hizo en Guanajuato capital.

El titular de la Secretaría de Turismo, Juan José Álvarez Brunel dijo que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo indicó que Guanajuato debe realizar sus eventos, poniendo como prioridad la salud de las personas.

Con respecto al homenaje a Ernesto Herrera (1964-2021) quien falleció a causa del Covid 19, su hermano, Jesús, director artístico del GIFF comentó que la primera escultura del león que está en la Calzada de los Héroes lo hizo su abuelo Daniel, quien trabajó gran parte su vida en la construcción del templo Expiatorio.

Ernesto fue director de imagen, fotógrafo, diseñador gráfico, escenógrafo, instalador, editor de publicaciones, un hombre cercano a las causas sociales, el mejor ejemplo de un hombre que hace todo por amor al arte.





Resultados y logros en 2020



Hoch Delong dijo que en 2020 el GIFF alcanzó a 330 mil 605 personas, en formato presencial en cuatro salas de Cinemex hubo 50 funciones, 12 largometrajes, 10 programas de cortometrajes y 553 espectadores, la capacidad máxima era del 30% de la sala.

En el GIFF on line a través de la plataforma digital Streaming Giff hubo 137 películas, 10 mil 385 espectadores y 32 mil 2287 boletos adquiridos.

En el campus virtual hubo 527 avatares, participantes de 110 ciudades y 14 países, 16 screening Selección Oficial VR, seis conciertos, ocho proyectos de Pitching, 100 asesorías de industrial, un homenaje internacional, dos conferencias y cuatro paneles de discusión.

León es tierra fértil para grandes eventos por lo que enriquecer la oferta cultural del cine contribuye a los ejes de acción de impulso a la juventud, fomento a la inclusión y desarrollo del campo de las artes por parte del municipio.





Esperan derrama económica por 100 mdp

El titular de la Secretaría de Turismo, comentó que acaban de lanzar la campaña de verano “Guanajuato más cerca de lo que crees”, estiman que el periodo que concluye en agosto reciban más de 3 millones de visitantes y el estado tenga una derrama económica de alrededor de 100 millones de pesos.

Estimó que con el GIFF se pudieran recuperar 50% de derrama económica con relación al año 2019.

León al integrarse al Festival ofrece muchas posibilidades para los turistas interesados en la cultura que están manifiestos. El estado es un destino predilecto, y el año pasado se lanzó la campaña “Guanajuato viven grandes historias”, para reactivar al estado, desde la parte turística y cultural visite al estado.