Analizan declaratoria de desastre natural por sequía en Guanajuato

Paulo Bañuelos Rosales, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, dio a conocer que en el estado se está realizando un levantamiento de información para poder contabilizar cuánta es la superficie de temporal afectada por la sequía, para solicitar al gobierno federal la declaratoria de zona de desastre natural en el estado.





Se buscan recursos para paliar las afectaciones por la sequía.





En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Paulo Bañuelos Rosales informó que junto con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato están realizando el tema, para una vez tener ésta, reunir todos los requisitos y solicitar la declaratoria de zona de desastre natural en las parcelas de temporal que no se lograron por la falta de lluvias.

No obstante, Paulo Bañuelos Rosales dejó en claro que la declaratoria de zona de desastre natural no es garantía de que el gobierno federal realmente vaya a apoyar a los productores afectados, pues puso como ejemplo en 2021, cuanto en las inundaciones de Abasolo, aunque hubo la declaratoria de desastre, el apoyo llegó tarde y no era lo esperado.

Te Puede Interesar: Aseguran campesinos que lluvias llegaron demasiado tarde

“Nosotros, a través del gobierno del estado, lo está revisando el titular de la Comisión Estatal del Agua, Francisco García, nos vamos a reunir para ir recopilando todos y cada uno de los requisitos que marcan para la declaratoria de desastre natural, que es por la sequía, pero ojalá y sí de verdad voltee el gobierno federal y que si acepta esta declaración, que sí aporten los recursos que se le solicitan al gobierno federal, porque la otra vez se declaró zona de desastre en toda la parte de Abasolo por las inundaciones y la verdad es que fue mucha pérdida de tiempo para lo que ofrece el gobierno federal”.

Paulo Bañuelos Rosales dijo que por parte del gobierno del estado, a los productores de trigo afectados en 2022 por la falta de lluvias, el gobierno del estado los apoyó con 50 millones de pesos y aclaró que no hubo apoyo federal.





La sequía ha golpeado a Guanajuato.





“Yo le hago un llamado a los diputados federales de Morena a que se pongan las pilas, al propio presidente de México, a que voltee a ver a los productores, que no tengan oídos sordos ni que estén ciegos con todas nuestras mujeres del campo, que están padeciendo de una situación muy difícil”.

El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural comentó que han pedido apoyos al gobierno federal para atender a la gente del campo, pero hasta ahora no ha llegado ni un peso y mucho menos un tractor al estado.









“Nosotros queremos que nos apoyen en lo que es el mejoramiento genético, queremos que nos apoyen en agricultura protegida, que nos apoyen con tractores, que nos apoyen con sembradoras, que nos apoyen con todos esos temas y otro importante, el riego por goteo, nos estamos acabando el agua y nos estamos acabando el suelo y al gobierno federal eso no le importa y por eso no le mete recursos”.

Por ello, Paulo Bañuelos dijo que en los recorridos que ha hecho por las comunidades de los municipios del estado ha podido recoger impresiones de que las personas del campo están molestas con el gobierno federal por la falta de apoyos en el actual sexenio.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Pero allá ellos, porque la gente del campo es gente inteligente, gente que a la hora de que los vayan a buscar, ojalá y también les apliquen el castigo que está haciendo el gobierno federal con ellos y ahora el pueblo castique al gobierno federal, porque no se vale que todos los recursos los estén utilizando para otras cosas y no volteen a ver a la gente del campo”.