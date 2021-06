Es Ximena favorita para ganar Miss Trans Nacional e International Queen

La leonesa Ximena Aguirre Rangel, Miss Trans Guanajuato 2020 - 2021 se perfila como favorita en el certamen Miss Trans Nacional en su edición 2021, que le podría dar el pase al escenario internacional en el Miss Internacional Queen.

La chica de 31 años, mejor conocida como Ximena Aguirre, quien desde hace nueve años está casada, dijo que es una de las personas dentro de la comunidad LGBT+ que ha tenido más desarrollo, pues otras reinas no han tenido tanta facilidad para desenvolverse.

“Antes estaba más tapado, no podías entrar a cierto tipo de restaurantes, a antros heteroxuales porque siempre era que tenían el derecho de admisión y no podrías entrar, era feo porque sufrías discriminación, pero ahora no te tratan súper bien, es lo padre que ya seas como una persona normal- Antes te veían como un bicho raro”, comentó.

Ella ha tenido suerte de que sus papá la aceptaron, siempre han estado al pendiente de ella, de sus decisiones y cuando e dio cuenta era una chica transexual le platicaba sobre el tema su papá y de los cambios en los tratamientos hormonales, las cirugías.

Personas de la comunidad se han acercado a pedirle consejos, hay doctores que le han propuesto hacerse pequeñas cirugías para verse mejor, pero sólo lleva tres cirugías, pero se siente bien así.}

Reconoció que si ha pensado en ser influencer, pero le da temor tener a toda la gente en redes sociales y a diferencia de “Las pérdidas” del Coecillo, ella se ha movido en otros rumbos.

Con respecto a las personas que no quieren “salir del closet”, dijo que “se pierden de la felicidad al momento que entras, porque también hay cosas buenas y malas, pero todo está en ti, en que busques esa felicidad, encontrarás amistad y amor. Yo estoy casada gracias a que estoy en esta vida, este año cumplo nueve años de casada y estoy feliz y contenta de estar en este ambiente”

Impulsa la belleza

En 2012 Ximena comenzó su primer certamen de belleza, ganó su primer certamen Miss Glamour y de ahí ganó Nuestra Belleza Gay Bajío 2013, y de ahí obtuvo el primer lugar en Nuestra Belleza Gay León 2015 y luego participa en Reina de Reinas 2016 donde queda finalista y luego quedó como Reina de Reinas 2017.

A partir de ahí buscó evolucionar, porque su vida es así y que la sociedad poco a poco la reconozca y la acepte como mujer, no fue fácil y el último título que obtuvo fue Miss Trans Guanajuato 2020-2021, representando a León y Guanajuato capital. Abrió muchas puertas no sólo para ella sino para la comunidad LGBT+.

Con este último título concursará en el certamen Miss Trans Nacional, otra plataforma que si lo ganara se va al International Queen, por lo que espera traerse esa corona.

“En esos momentos (en los certámenes) se vive adrenalina, nervios bonitos al momento que sales a la pasarela, cambias completamente y dices ‘soy yo, pero detrás de mí hay un equipo y está mi ciudad, vas representando a muchísima gente, a quienes te apoyan, los de vestuario, los trajes regionales, hasta el traje de baño que portas que debes saber llevarlo’. Cada concurso es una experiencia inolvidable”, aseguró

Para cada competencia se prepara bastante, actualmente está en un curso de inglés para tener otro idioma para ir a este último “no sólo te piden que estés bonita, que tengas inteligencia, que sepas hablar de economía, de salir adelante tú, tu familia, que te sientas aceptada y puedas luchar por nuestra comunidad”, recalcó.

Emprendedora que cuida su imagen

Ximena es emprendedora, tiene su salón de belleza, tiene muchas amigas y amigos heterosexuales, así como su familia.

“Todas y todos podemos salir adelante, estamos en un mundo muy distinto al de antes, si le echamos ganas como yo que he hecho mi empresa, que no ha sido fácil y ha sido una constante, eso es de cada persona y que tú busques esos caminos para que se puedan abrir y

que tengamos una mejor economía”, recalcó.

Le gustaría que otras chicas como ella no se dejen llevar por lo que la sociedad dice, y hay algunas que se dedican a la prostitución porque es un trabajo digno. Cada quien hace lo que puede pero a veces a las trans se les tacha por eso, y porque muchas veces no hay oportunidades de empleo.

“Si he sufrido discriminación pero no tanta como esperé (...) siempre he tratado de cuidar mi imagen, tratar de verme bien y elegante, de que puedan decir: ¡qué bonita! y no ¡qué vulgar quiero que León se sienta orgulloso de quien los representa”.

Es una persona que se cuida mucho y se priva de muchas cosas, pero también hace mucho ejercicio, se va a correr al parque Hidalgo donde la gente la reconoce y hasta algunas veces le piden tomarse una foto con ella.

En un día normal ve su agenda y los ratos libres también es ama de casa, debido a que mamá es su mejor amiga y se llevan muy bien, entre las dos cocinan y se van a tomar café o de compras. Ximena es como cualquier mujer, pues tiene su cambió de identidad y tiene los derechos.

Desde hace 9 años trabaja en un antro de la comunidad, donde se hace la fiesta se tomarán los protocolos de salud, desde que la persona entra hay control de temperatura, las mesas con sana distancia, baños esterilizados y todo sanitizado desde que entran, hasta que salen.

“Todos vamos a estar de fiesta en el Pride espero que festejemos juntos este mes y que seamos muy felices. Ximena Aguirre es de aquí para adelante y espero me apoyen para este certamen que viene y que ustedes como comunidad y como León se sientan orgullosos de quien los represente”, finalizó.