Entregan cuerpos de mujeres celayenses [Transmisión]

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- Ya fueron entregados a sus familiares los cuerpos de cinco de las seis mujeres desaparecidas en Celaya y halladas sin vida en Juventino Rosas para que puedan darles el último adiós; mientras que aún se está en espera de tener conocimiento del paradero de Yoselin Daniela Zamorano de 20 años de edad.

Este jueves, luego de seis días de que el fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, confirmó el fallecimiento, los restos mortales de Paulina Berenice de 25 años, Rosa María de 42 años y Gabriela de 48 años fueron veladas en una funeraria al norponiente de la ciudad; mientras que Mariana de 19 años fue velada en su casa, en una colonia localizada al oriente de Celaya y este mismo día llevada a misa de cuerpo presente, para posteriormente darle sepultura.

Los restos mortales de Paulina Berenice de 25 años, Rosa María de 42 años y Gabriela de 48 años fueron veladas en una funeraria al norponiente de la ciudad. | | Foto: Adrián Mendoza | El Sol del Bajío

Para el día 9 de marzo se dio a conocer que la hermana de Sandra Daniela, de nombre Juana Cecilia fue a hacer su declaración por la desaparición de su hermana y quien desde ese momento ya no se comunicó con familiares y no se había sabido nada de ella; sin embargo, su madre señala que no está desaparecida y que ella cree que se encuentra escondida por miedo.

Suscríbete a nuestra edición digital

Policiaca

Para el 17 de marzo, el fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, señaló que las últimas 16 horas se habían llevado una serie de operativos en la zona Laja-Bajío donde lamentablemente fueron localizados indicios de las cinco mujeres, quienes fueran privadas de la vida. Asimismo se señaló la detención de 14 personas, quienes estaban relacionados con la desaparición de las mujeres así como la desaparición y asesinato de un joven irapuatense en días pasados.

De estos seis hombres relacionados con los hechos en Celaya, se informó que cinco eran originarios del estado de Tamaulipas y uno de ellos de nacionalidad hondureña, quienes fueron detenidos y presentados ante la autoridad para realizar el proceso correspondiente y las audiencias para dictarles sentencia.

Es de recordar que el pasado 7 de marzo desaparecieron las seis mujeres en la ciudad de Celaya. | Foto: Adrián Mendoza | El Sol del Bajío

En su declaración de los detenidos, dijeron que las mujeres fueron interceptadas en la glorieta que se encuentra sobre el Camino a San José de Guanajuato y de ahí fueron privadas de su libertad y su posterior asesinato en donde fueron localizados sus restos calcinados en una zona cerril de la comunidad de El Cerrito perteneciente a Juventino Rosas.

Luego de la información proporcionada por el fiscal, fue el pasado miércoles por la tarde noche que familiares lograron tener los restos de las mujeres para ser velados así como darle sepultura.

Es de recordar que el pasado 7 de marzo desaparecieron seis mujeres en la ciudad de Celaya quienes se trasladaron a un evento cerca del fraccionamiento Álamo country, para ofrecer su servicio de banquetes ; fue ahí donde familiares no volvieron a saber de ellas por lo cual se emitió la denuncia correspondiente de su desaparición de manera inmediata a través de la página de protocolo Alba Guanajuato fueron posteadas las fichas de Paulina Berenice Reséndiz de 25 años de edad, Mariana Gutiérrez de 19 años ,Yoselin Daniela Zamora de 20 años, Sandra Daniela paredes de 24 años, Gabriela Barbosa de 48 años y Rosa María Ramírez de 42 estas dos últimas serían las encargadas de trasladar a las chicas para dicho evento.





Policiaca Asesinos de las mujeres en Celaya fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal

Para el día 9 de marzo se dio a conocer que la hermana de Sandra Daniela de nombre Juana Cecilia fue a hacer su declaración por la desaparición de su hermana y quien desde ese momento ya no se comunicó con familiares y no se ha sabido nada de ella, sin embargo, su madre señala que no está desaparecida y que ella cree que se encuentra escondida por miedo.

Para el día 17 de marzo el Fiscal del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre señaló que las últimas 16 horas se había llevado una serie de operativos en la zona Laja Bajío donde lamentablemente fueron localizados indicios de las cinco mujeres quienes fueran privadas de la vida Asimismo se señaló la detención de 14 personas entre ellos seis, de los cuales estaban relacionados con la desaparición de las mujeres, así como la desaparición y asesinato de un joven irapuatense en días pasados.

Fueron posteadas las fichas de Paulina Berenice de 25 años de edad, Mariana de 19 años, Yoselin Daniela Zamora de 20 años, de quien hasta el momento se desconoce su paradero. | | Foto: Adrián Mendoza | El Sol del Bajío

De estos seis cinco eran originarios del estado de Tamaulipas y uno de ellos de nacionalidad hondureña quienes fueron detenidos Y presentados ante la autoridad para realizar el proceso correspondiente y las audiencias para dictarle sentencia se supo En su declaración de los detenidos que las mujeres fueron interceptadas en la glorieta que se encuentra sobre camino a San José de Guanajuato y de ahí fueron privadas de su libertad y su posterior asesinato en donde fueron localizados sus restos calcinados en una zona cerril de la comunidad de El Cerrito perteneciente a Juventino Rosas.

Luego de la información proporcionada por el fiscal fue el pasado miércoles por la tarde noche que familiares lograron tener los restos de las mujeres para ser llevados y veladas, así como darle sepultura.