En retroceso Ciencia y Tecnología: Explora

León, Gto.- Como un retroceso en las políticas públicas en cuanto a Ciencia y Tecnología a nivel federal, calificó Gerardo Ibarra Aranda, director del Centro de Ciencias Explora,el desinterés del programa federal con la reducción de programas que impulsen estos temas a favor de niños y jóvenes.

Dijo que además de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) no otorga recursos para este tipo de programas, pero además en las convocatorias actuales, ya no permiten que instituciones como Explora puedan concursar por recursos.

“No sólo es cuestión del dinero, sino el tema central es el desinterés que hay por la ciencia y la tecnología (...), sobre todo por la desvinculación, la falta de interés, el desánimo de quien genera las políticas públicas a nivel nacional, la no facilidad para que México tenga un incremento en la competitividad más fuerte”, lamentó.

Sin embargo, se han encargado de conseguir recursos con gobierno del estado y gobierno municipal sobre todo para la transformación del lugar, tanto que la inversión histórica es de 60 millones.

Ibarra Aranda reconoció que lo más preocupante es que a la federación no le interesa que haya proyectos a nivel nacional. Hace 2 años cuando Explora estuvo al frente de la Asociación Mexicana de Museos se propuso la “Ley de mecenazgo cultural” en vinculación de la ciencia y la tecnología con la población, y proponía la aportación de recursos para todos los temas relacionados con economía naranja, pero la ley no avanzó en la Cámara de Diputados.

Economía naranja en crecimiento

Ibarra Aranda explicó que el Banco Interamericano de Desarrollo encontró que la economía naranja que se refiere a ciencia, innovación, competitividad tecnología e innovación, en 50 países tienen un crecimiento promedio de 5.5%, en México está en el 4.8%o. La economía nacional no llega siquiera al 2% incluso, desde hace más de un año hubo un decrecimiento

La economía naranja es pujante y tiene un alto potencial de crecimiento, sin embargo no hay interés por parte de la federación, pues en el caso de México el 4.8% del PIB nacional y el 11% de la población económicamente activa a nivel nacional, “esto representa gran potencial de crecimiento y de trabajo que deben hacer instituciones como Explora para que esta economía se desarrolle mucho más”, enfatizó.

Este tipo de economía abrirá puertas para tener productos de alto valor agregado, pues una de las características de los países en desarrollo es que producen productos de alto valor agregado y los que están en vías de desarrollo como México producen volumen de gente trabajando en la economía naranja

“Lo que necesitamos es que haya las dos cosas (volumen de gente y productos de alto valor agregado), lo que representaría una derrama económica mucho más interesante que traduce en inversión, empleo, patentes, propiedad intelectual y todo lo que eso implica a la hora de vender las licencias”, finalizó.