Escasez de básicos y compra sobre inventarios afecta a pequeñas empresas: Canacintra

León, Gto.- Debido a la escasez de básicos en diferentes industrias, algunas empresas están comprando sobre inventarios para abatir los costos para el siguiente incremento de esos productos, lo que no permite que toda la industria se abastezca y por ende, los pequeños fabricantes son los que sufren las consecuencias más severas, explicó René Solano Urban, presidente de La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

“Lo que pasa con General Motors (el paro de tres días debido a la escasez de semiconductores) no nada más está pasando con ellos, sabemos que les han escaseado mucho para Honda”, explicó.

Dijo que esto no sólo pasa en la industria automotriz, sino que hay escasez a nivel mundial en general de básicos como papel, cartón y plásticos, pero la demanda actual y con el poco producto disponible, afecta a toda la industria e incluso el tema de los precios, algunos son exorbitantes, por ejemplo en el tema de los plásticos, se han incrementado, desde el 50 hasta el 120%.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Empresarios podrían asesorarse con Canacintra para generar energías limpias

“Estamos viviendo tiempos en los que se están haciendo muchas compras de pánico por industrias y creo que eso nos va a llevar más o menos hasta fin de año; las consecuencias son paros y también la adquisición de bienes a precios muy altos” Esto es difícil porque nos sacar de competitividad contra otros países que están fabricando los mismos productos que exporta México.

Por ejemplo en el caso de los plásticos hay escasez especialmente de resinas, incrementos en precios mensuales y en ocasiones un aumento doble a la mesa, esto desde los meses de febrero hasta mayo de este año.





Cada industria cuida sus intereses

“Nos estamos dando cuenta que también en la industria fabricante de computadoras también hay paros porque también los microchips están escaseando. Esto lo vemos como un problema muy serio sobre todo en una reactivación económica mundial en la que todas las industrias deben ser colaborativas, pero cada quien está cuidando sus propios intereses”

Compartió que en conjunto con especialistas han analizado el mercado y los pronósticos son inciertos así como las planeaciones de las empresas en algunas ocasiones “en estos momentos no tenemos una luz como tal, no tenemos como tal, una varita mágica; pensábamos que en el mes de junio tendríamos un buen pronóstico, y nos damos cuenta que no, nuevamente hay incrementos en las resinas”.

Consideró que las empresas necesitan hacer planeaciones a corto plazo para tener el abastecimiento adecuado con los proveedores nacionales e internacionales.

“Somos muy cautos sobre todo con aquellas empresas que se cierran contratos anuales, una de ellas el sector automotriz. Creo que muchas empresas están entendido que debe haber revisiones cuando la economía da ‘brincos’ como ahora, porque de lo contrario ninguna industria estaría a salvo y nos estaríamos enfrentando a posibles quiebres de empresas”, finalizó.