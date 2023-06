En León 18 de cada 100 emprendedores son mujeres

León, Gto.- Durante la realización del evento organizado por AMEXME León, “De emprendedora a empresaria”, Guillermo Romero Pacheco, secretario para la Reactivación Económica, dijo que 43 de cada 100 personas que trabajan son mujeres y que 18 de 100 ciudadanos que emprenden un negocio, también son mujeres , por lo que se les está atendido de manera particular para que reciban capacitación y apoyo.

Aseguró que la brecha entre los hombres y las mujeres se ha recortado en el tema de los salarios y que se espera que pronto ganen lo mismo por un cargo igual.

Hizo hincapié en la Casa de la Mujer Leonesa, inaugurada el jueves para dar alojamiento a las mujeres que no tienen un lugar para pasar la noche, junto con sus hijos.

Explicó que la actual administración municipal tiene una gran preocupación por las mujeres que se encuentran solas o desamparadas, y muestra de ello son este tipo de acciones emprendidas por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez.

Por su parte, Gutiérrez Campos exhortó en mensaje virtual previamente grabado a las leonesas, para que se atrevan a iniciar un negocio y nunca se den por vencidas.

Al dirigirse a Cecilia Ovalle, líder de las empresarias, la presidenta municipal dijo: “nunca nos han dejado solos, siempre ha estado AMEXME recorriendo las calles, sumándose al Municipio para buscar que cada mujer que vive en León pueda salir adelante”.

Mencionó que cree firmemente en las mujeres para hacer cada día de este país, una nación más fuerte.

En un mensaje virtual agregó: “hoy les quiero desear mucho éxito porque queremos que cada vez más mujeres se atrevan a salir adelante, “De emprendedora a empresaria”, es un paso muy importante. Aquí estamos para hacer equipo con ustedes, lo único que les quiero pedir, es que no se den por vencidas, aquí no se vale decir que no se puede. Sabemos que ustedes pueden, que tienen la fuerza, que tienen la inteligencia y sobre todo, el corazón para salir adelante”.

En el evento también estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro, el director de IDEA Guanajuato, Antonio Reus, la regidora Graciela Rodríguez y de forma virtual, la presidenta nacional de AMEXME, Lucero Cabrales.