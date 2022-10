Eliminación de horario de verano afectará la productividad de las empresas

León, Gto.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González, dijo que la eliminación del horario de verano en México va a afectar a la productividad de las empresas.

Comentó que el cambio le parece más una “bola de nieve” que afectará a las familias porque se les quitará una hora para la convivencia o realizar algunas otras actividades.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Se me hace que es una bola de nieve, creo que no tiene porqué hacerse el cambio, creo que estamos acostumbrados todos los mexicanos a esto, yo no conozco a una sola persona que se estrese porque le cambian el horario o no se lo cambian, creo que la luz da mucho más productividad a la gente, le da más horas para gozar a su familia, para hacer otras actividades”, aseguró.

Contrario a lo que argumentó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de que no había ahorros importantes en la energía, Luis Gerardo González, dijo que sí los hay y que las autoridades deberían de estar concentradas en otras cuestiones más importantes como la salud y educación del país.

Local Agliberto Llamas, referente nacional e internacional de la arquitectura

“Creo que sí hay ahorros para la Comisión Federal de Electricidad el prender más tarde la luz, yo creo que esto es más una maniobra de distracción, de atención que de productividad (...) Habiendo tantos problemas medulares en el país habríamos que estar analizando otras cosas como una mejor educación, una mejor salud, las escuelas de tiempo completo”, agregó.

Recientemente la Cámara de Diputados aprobó que en México se establezca un horario estándar y que en próximas días será analizado por el Senado. En el país se impuso este horario desde 1996 para ahorrar energía eléctrica con el uso de luz natural.

En otro tema, el presidente del CCE de León dijo que el incremento de días vacacionales para los trabajadores que también se está analizando tiene varias aristas, por el lado humano lo vio positivo porque las personas tienen derecho a un empleo digno por medio del descanso.

Sin embargo, aseguró que habrá que analizar el movimiento en las empresas porque muchas plantas no se pueden parar tanto tiempo, por lo que tendrían que contratar a más personal y esto ocasionará una carga económica. Dijo que esto podría ser gradual para que “no sea tan fuerte el trancazo”.