Elabora urnas en serie

Él es carpintero, para esta entrevista prefirió no dar su nombre. Hace urnas funerarias, dice que el pedido de estos repositorios fúnebres aumentó por la pandemia, ni siquiera tiene piezas en almacén, y lo que se fabrica se vende y se hace en el día. En enero dice, ha vendido unas 200 arcas, dice “la mayoría es por covid desde que empezó el Covid-19 se ha incrementado la defunción de personas”.

El carpintero relató que tiene años de experiencia en el comercio mortuorio en León, conoce de carrozas, de marcas de ataúdes, cuales funerarias en la ciudad tiene los mejores hornos crematorios y los más modernos.

Dice que su labor de hacer depositarios de restos humanos aumentó “ahorita está mucho más fuerte si es mucho más la demanda de urnas que de ataúdes, el año pasado estuvo un poco flojo teníamos urnas en almacén y ahorita nada, se trabaja y al momento se van, empezamos 2021 con mucho trabajo”.

La casa del carpintero está repleta de ataúdes, y recuerda en cada momentos la muerte, en la sala tiene uno y en su cochera, situadas en una mesa, urnas de diferentes tamaños y formas geométricas con un Cristo dorado clavado en la cruz pegado con silicon.

Su trabajo como funerario y ser gerente de una de las grandes empresas funerarias de León le llevó a compartir una reflexión “ver que la vida es frágil, que en cualquier momento nos alcanza y nos podemos ir, nadie tenemos la vida comprada, somos dados a hacer planes para futuro y no sabemos si vamos a llegar a ese día , uno trabaja sin ver si nos va a tocar o llegar a usarla o verlas quien las va usar, uno está trabajando como parte de la manera de vivir” dijo el carpintero y añadió “Dios es el que dispone y uno nada más a cuidarse”.

Como fabricante solo se limita a comerciar con su productos y no ahondar pues teme que el coronavirus aceche en las empresas fúnebres “es muy poca la plática, uno piensa y así lo veo, las funerarias, no soy mucho de estar ahí porque entra mucha gente y todo, vaya a ser centro de contagio, ya pasamos por tener Covid-19 y no lo queremos volver a vivir, se sufre muy feo, nada más llegamos, ya conocen el modelo, dicen hazme tanta de esta, llega uno entrega, te pagan y vámonos, no convives con la gente que llega de doliente a solicitar un servicio, ya no nos toca estar en esa parte”.

“La gente cuando va a solicitar un servicio, son los momentos más difíciles, porque es cuando pierde su ser querido entonces hay que tener mucho tacto y saber llegarle a la gente , viene con el sufrimiento” compartió el carpintero.

Dice el carpintero que él como fabricante no ve ganancias y quienes ven las ganancias son las funerarias “bonanza económica no creas que nosotros ganamos, nuestra urna básica tiene un costo de 120 pesos, el que gana es el de la funeraria, no es mucha la ganancia como fabricantes, la bonanza no es para nosotros, es para los funerarios, lo dueños de hornos crematorios, nosotros no creas que es mucho lo que ganamos”.

Nos compartió que pese a que el alza en la venta de sus urnas es considerable, el beneficio por cada una es mínimo “200 urnas básicas vienen siendo 24 mil pesos, antes había muy poquitas ventas y se daban a cien pesos, las incrementamos 20 pesos por lo que subió, los materiales, se vendían diez de vez en cuando, ahorita ya no hay urna, la urna, que le llamamos básica es la ellos meten de paquete”.

Dice el carpintero que le teme al coronavirus cuando sale a buscar materiales “hay que tener cuidado cuando uno sale, estamos expuestos cuando sale uno por madera o comprar los insumos de barniz, tintas”, en su negocio laboral comentó “mi hijo, un empleado y yo, somos tres”.

Trabaja todos los días como cualquier labor, con un horario, así es su jornada, dice “estamos haciendo ahorita terminados de todo a todo, sobre 25 urnas diarias. Que te diría, de esta forma no, sabemos que todos un día nos vamos a morir, pero así a marchas tan forzadas no, es estar trabajando de muy temprano hasta ocho o nueve de la noche”

Diversidad de urnas

El carpintero mostró sus productos y nos explicó que elabora la urnas en materiales mdf y madera con colores caoba clásico, arce, chocolate y Avellana, con acabados en madera, tintas, fondos, laca semimate y brillo directo, la más costosa es la llamada torneada con precio de 1 mil 600 pesos.

Dice el carpintero que sus arcas mortuorias son a precio accesible pero las familias quedan con escasos recursos económicos pues hace todo lo posible por salvar al ser querido “la gente no gasta en urna cara, ya quedaron gastados con la enfermedad, ya no gastan tanto en una urna, no es como cuando ya estás preparado, ahorita no da”.

El fabricante de urnas dice que ha habido casos en familias que han partido padre y madre y para ellos ofrece una “urna básica doble, ha tocado que se va papá y mamá y los meten juntos, va una sola urna pero es doble compartimiento”, finalizó.