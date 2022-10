El antiguo Panteón de los Limones: el camposanto que nunca fue

León, Gto.- (OEM-Informex).- A lo largo de sus historia, León ha tenido diferentes panteones, pero hubo uno que solo se quedó en un proyecto y que aún se pueden apreciar el único testimonio que queda es el pórtico de cantera que da a la avenida La Merced en la colonia Los Limones.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El significado de panteón según la Real Academia Española de la Lengua es el de “monumento funerario destinado a enterramiento de varias personas", pero tiene un significado reconocido oficialmente como el “conjunto de las divinidades de una religión o pueblo.

El segundo significado entronca directamente con el origen griego del término formado a partir de las palabras “pan”, que significa “todos”, y “theos”, que quiere decir “dioses”.

En León, hay un lugar que se conoce como el antiguo Panteón de Los Limones que, de acuerdo a datos del Archivo Histórico Municipal de León (AHML), plasmados en su libro “Las expresiones de la muerte en León”, de Rodolfo Herrera, terminó por ser un proyecto fallido y aquí te contamos por qué.

Local Xoloitzcuintles, los perros mexicanos sagrados y su relación con la muerte

“En los primeros meses de 1892, ante la amenaza del ‘tifo’, el Ayuntamiento inició los trabajos para abrir un panteón en Los Limones, en el terreno ofrecido por Florencio Cabrera. Se hizo un dictamen aprobatorio, pero luego cambió la idea, deseando las autoridades establecer un Lazareto, y finalmente quedó solo en un proyecto y el único testimonio que queda es el pórtico de cantera que da a la avenida La Merced”, informa el libro.

Otras páginas de redes sociales donde comparten datos curiosos de la ciudad, cuentan que los permisos no se otorgaron ya que el terreno con contaba con las condiciones adecuadas para dar sepultura a los cuerpos, pues la tierra no contaba con residuos de cal para ayudar a los entierros.

Local ¡Prepárate! Regresa la caminata del “Despertar de las Ánimas”

Debido a la epidemia que azotaba la ciudad, este panteón de Los Limones reemplazaría al entonces cementerio de San Miguel, uno de los seis cementerios con los que en esa época contaba León, los otros cinco eran: San Nicolás primer y segundo, San Cayetano y San Martín.

Jefe Político de la ciudad, solicitó un permiso del Ingeniero Luis Long para que realizara las excavaciones necesarias en el lugar y así poder dar carácter de panteón. No obstante, la misma evaluación llevó a conclusión de que el lugar no se encontraba apto para dicho fin. Ya que la tierra no contaba con las condiciones necesarias de salubridad y prácticamente se llegaría a la conclusión inicial, la de rechazar el lugar para convertirlo en panteón, a pesar de la necesidad por la epidemia de tifo.

Aunque muchos conocen la verdadera historia del lugar, algunos curiosos y amantes de los sucesos paranormales, afirman ver sombras y sucesos extraños en esa zona, que en la actualidad esta sellado con ladrillo, y a un costado en otra parte del predio se encuentra una tienda de repuestos para autos.