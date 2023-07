Diputado Martín López aprueba baja al costo de las multas en León

León, Gto.- El diputado del Congreso de Guanajuato, Martín López, aprobó la modificación para bajar el costo de las multas de tránsito en León que se autorizó este jueves pasado durante la Sesión del Ayuntamiento.

Comentó que todo lo que sume al tema de anticorrupción son buenas estrategias para los gobiernos.

“No importa aquí incluso el monto, el tema es que se respeta la ley y que no haya actos de corrupción con respecto a hacer aplicar la ley, yo creo que es lo que tenemos que resaltar y obviamente también, aunque no necesariamente se trata de lo mismo, tenemos en el Congreso la iniciativa para armonizar la ley de Movilidad estatal con la ley de seguridad vial que salió hace unos meses a nivel nacional”, dijo.

Esto fue durante la presentación de la Revista Securitas 65 que se llevó a cabo la mañana de este viernes en la Presidencia municipal de León donde acudió la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez.

Por su parte, el legislador dijo que se trata de un proyecto que emergió del Congreso para informar a la ciudadanía lo que se está trabajando en materia de seguridad, visibilizar las necesidades de los policías y reconocer cuando aciertan.

El diputado panista dijo que la iniciativa que presentó Alejandra Gutiérrez para darle prisión a las personas que conduzcan en estado de ebriedad sigue parada ya que falta darle más celeridad al trabajo legislativo.

“Esta iniciativa está en la Comisión de Justicia, sin embargo no ha llegado una etapa de dictamen porque finalmente el pleno no importa mucho a qué comisiones pertenezcamos, pero no hay un dictamen hasta que no haya uno negativo, positivo podremos expresarlo”, agregó.

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez hizo un llamado a legisladores y ciudadanía en general para trabajar por objetivos en favor de la seguridad de Guanajuato y León.

Durante la presentación del primer número de la revista elaborada por el Poder Legislativo, la presidenta municipal dijo que la iniciativa emprendida por los diputados locales viene a sumar para que exista una mayor coordinación, diagnóstico y acciones en favor de la paz del estado y León.

Ante la situación que prevalece, añadió: “no se vale dejar de actuar y cruzarse de brazos, hay que comprometerse con Guanajuato y con León, porque el trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno es fundamental para que las cosas sucedan”.