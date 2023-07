Conoce a los delfines, Oceanía, América y Bono

León, Gto.- Hoy se celebra el día del Delfín bajo el cuidado del ser humano -término adecuado para los centros de conservación-. En Doctor Dolphin hay tres delfines: Oceanía, América y Bono y su principal función es la interacción del ser humano a través de la delfinoterapia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Estefany Vázquez Saavedra, especialista en mamíferos marinos informó que los centros de conservación son lugares los cuales cumplen con ciertos requisitos para albergar y tener bajo cuidado a ciertas especies.

En el estado de Guanajuato existe un sólo centro ubicado en el parque acuático Splash el cual es visitado por personas especialmente de Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas y del extranjero como Colombia, Alemania, Rumania y Estados Unidos para recibir delfinoterapia, principalmente personas que padecen complicados problemas de salud, enfermedades crónicas y de orden psicológico.

“En este caso en Doctor Dolphin somos un centro de conservación de mamíferos, específicamente delfines dedicados al bienestar y a la salud del ser humano a través de un programa de delfinoterapia o neuroestimulación asistida por delfines”, comentó.

Te puede interesar: Delfinoterapia alternativa para niños y adultos que padecen enfermedades

“La delfinoterapia lleva más de 35 años atrás solventada en estudios de la función principal que generan los delfines a través de las sondas de sonido que es prácticamente el área de comunicación, se que dicen que los animales se comunican; ciertamente, los delfines además de comunicar tienen un lenguaje, sonidos diferentes, vibraciones, entonces todo esto hace que cuando los escuchamos o estamos en contacto con los delfines va a generar un estímulo para nuestro cerebro. Este estímulo va a generar una respuesta en nuestro organismo”, añadió.

Por su parte, Daniel Monzón, especialista en mamíferos marinos dio a conocer que los delfines de bajo cuidado con el ser humano, antiguamente conocidos como cautiverios, ya pertenecen a un árbol genealógico y a un centro de conservación, sin embargo, los primeros delfines sí llegaron del mar pero primero vieron la forma de aclimatarnos para ver quiénes eran los que sí podían vivir fuera de sus condiciones.

“El 80 por ciento de la población de los delfines que viven en estos centros en todo México son animales que nacieron bajo el cuidado del ser humano ya que desde el 2002 al 2004 se prohibieron las capturas de delfines en México, esto quiere decir que las personas o empresas ya no pueden sacar delfines del mar y meterlos a un centro de conservación por este 80 por ciento pertenecen a programas de reproducción y el otro 20 por ciento fueron los primeros animales que llegaron a nuestro país en el año de 1990”, comentó.

Daniel indicó que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) son las que permiten de llevar la educación ambiental que se basa en los seres vivos y dan una exhibición educativa con Delfines en el cual la gente aprende acerca del cuidado de los ejemplares, veterinarios y las procesos que tienen en reproducción como comportamientos naturales.

En el centro Acuático Splash ubicada sobre la carretera Silao-León se llevan a cabo la exhibición educativa para que los visitantes donde se mostrarán sus capacidades y características físicas e intelectuales y para aprender de la importancia de estos y todos los seres vivos que habitan en el planeta.

Tanto las actividades que realizan los delfines están autorizadas, reguladas y supervisadas por la Norma Oficial Mexicana NOM-135- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-2004.

Conoce más de Oceanía, América y Bono

Oceanía, América y Bono son tres ejemplares de la especie delfín trompa de botella (Tursiops truncatus) y nacieron con Doctor Dolphin,el más grande mide 2 metros 20 centímetros y la más pequeña 1 metro 80 centímetros.

Los Oceanía, América y Bono nacieron entre el 2006 y 2008, la más grande es Oceanía y tiene 17 años de edad. Lo que se está buscando es que estos ejemplares puedan tener crías.

“Ellos son compatibles desde hace mucho tiempo, algo muy importante es que ellos no son hermanos, ni primos, si tuvieran rasgos familiares no se pueden procrear porque si no saldría con una afección y los especialistas buscan una compatibilidad siempre y cuando y no sean familiares”, comentaron.

Para concluir, Fany y Daniel comentaron que a los delfines se les dá un nombre artístico porque pertenecen a la nación; entre Semarnat y Profepa cuentan con un número de registro y microchip para saber el número de ejemplares que hay en cada locación en toda la república mexicana.

A DETALLE: