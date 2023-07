“En el 2030 se espera que haya más plástico que peces en el mar”: Planeta B

León, Gto.- En el marco del Día Internacional Libre de la Bolsa de Plástico, activistas de León argumentan que hacen falta más políticas públicas que controlen el despilfarro de las mismas en centros comerciales o mercados de abastos.

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como cada año, este 3 de julio se conmemora esta celebración con la finalidad de reducir su uso de las bolsas de plástico y fomentar su consumo responsable por el daño que causa al medio ambiente y a los seres vivientes.

El activista Benjamín Millán, cofundador de Planeta B, dijo que falta crear mucha conciencia y tomar acciones en los comercios de diferentes índoles para vender las bolsas de plástico con el objetivo de que las personas las dejen de usar y así evitar daños al medio ambiente.

“Yo creo que falta mucho trabajo de concientización a todos, no sólo a la ciudadanía sino también a los negocios, usar estas telas ecológicas que así le llaman malamente los supermercados, toman más o menos 70 usos para que compense el uso si usaras la bolsa de plástico, yo creo que hace un tema de política pública bien implementada, yo creo que estas bolsas se tendrían que cobrar siempre, las de plástico para fomentar el desuso”, dijo.

Incluso también comentó que sí bien en los centros comerciales ya no se permiten las bolsas de plástico, hay otra problemática, pues venden las bolsas con etiquetas de que son biodegradables y se les otorga un permiso para que usen etiquetas de sustentabilidad cuando no cumplen con esas normas de manera estricta.

“El chiste es que usemos la menor cantidad de recursos, siempre, siempre, el plástico no es biodegradable, yo creo que también hace falta una normativa correcta en cuanto al uso de estos plásticos porque muchos dicen compostable, biodegradable y todas estas cosas que no son necesariamente buenas, también existen los plásticos oxo biodegradables que se les da el permiso de usar etiquetas de sustentabilidad cuando esto simplemente esto significa que se parten en moléculas de plástico y no se biodegradan”, agregó.

Además, dijo que se proyecta que para el 2030 va a haber más plástico que peces en el mar, por lo que recomendó a la ciudadanía evitar la bolsa de plástico a medida de lo posible buscando formas como el uso de recipientes, termos y si van al supermercado, llevar consigo sus bolsas reutilizables incluso cuando se trate de fruta, pues aseguró, no hay justificación alguna.