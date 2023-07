En Guanajuato no existe legislación sobre el no uso de bolsas de plástico

En el marco del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, el presidente del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras, manifestó que en Guanajuato no existe una legislación sobre plásticos de un sólo uso.

“Guanajuato no ha regulado en materia de prohibición de bolsas de plástico de un solo uso, sabemos que se han presentado iniciativas, pero no han pasado, se han quedado archivadas, estamos en pañales en legislación del no uso de bolsas de plástico, no existe, solo se cuenta con la legislación nacional, pero esta no ha bajado a los estados”, mencionó.

Expresó que esta situación ha ocasionado que los comercios sigan contaminando el medio ambiente, pues regalan las bolsas de plástico en la compra de sus productos.

Destacó que sólo las grandes cadenas y tiendas departamentales son las que han aceptado ser socialmente responsables y han eliminado el uso de bolsas de plástico para sus clientes, pero reiteró que para los comercios pequeños, comercios en mercados y tianguis, no existe penalización.

Recordó que desde hace más de 10 años que comenzó la campaña a nivel mundial muy fuerte para erradicar el uso de la bolsas de plástico, misma que fue de la mano con el tema de los popotes, tras el video de una tortuga con un popote en su nariz, lo que generó la conciencia para no utilizar plásticos de un solo uso.

Dijo que a nivel mundial existen países que han logrado erradicar el uso de bolsas de plástico, sobre todo los que tienen mar, “estos países tienen la erradicación de un 90%, sobre todo en Europa, pero en México se encuentra muy atrás aunque existen algunos estados que sí han regulado la prohibición de plásticos de un solo uso como bolsas, popotes, vasos, pero no llegan al 50%”.

Explicó que lamentablemente con la pandemia, esto generó que incrementara la utilización de bolsas de plástico y desde entonces no se ha retomado la tendencia a eliminarlas en México.

Señaló que a nivel nacional en el Congreso federal sí existen regulaciones sobre el uso de las bolsas de plástico, pero no es muy amplia y no existe una obligación hacia los estados para legislar.

En el caso de los municipios del estado, dijo que no existen más de 10 que hayan buscado regularizar en sus Ayuntamientos al respecto, “el más avanzado que reconocemos es Salamanca, donde existe una multa de hasta 19 mil pesos, otro los municipios que han intentado regular con su ayuntamiento es Irapuato, y en el caso de León cuando fui regidor traté de presentar la iniciativa, pero la función edilicia me informó que no existía una legislación en el estado, de inmediato el Partido Verde Ecologista presentó una reforma a la ley estatal, pero tampoco pasó”.

“Siempre se nos ha dicho que no existe una norma que determine conceptos como biodegradable, los componentes de las bolsas, pero la realidad es que se está defendiendo la utilización de los plásticos”, dijo Contreras.

Enfatizó que en Guanajuato se tiene que reconocer a las empresas que han optado por ser socialmente responsables con el medio ambiente, “ellos han erradicado por completo el uso de las bolsas de plástico, estas son cadenas de supermercados, tiendas departamentales, estos negocios sí han llegado a la eliminación total de la bolsa de plástico, pero el problema de México es que no existe una supervisión, nada pasa si realmente las utilizas, no hay una autoridad responsable para la revisión”, concluyó.