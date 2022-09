Detectan autoridades 45 empresas de seguridad privada que no están reguladas

León, Gtp.- El municipio de León tiene detectadas 45 empresas de servicios de seguridad privada que no están reguladas en su totalidad para poder operar.

Ayderi Villavicencio Romero, encargada de despacho de la Dirección de Regulación de la Seguridad Privada, dijo que en lo que va de la administración han iniciado 32 procedimientos administrativos sancionadores contra dichas empresas que van desde los 9 hasta los 28 mil pesos.

“Son empresas que están en proceso de obtener la autorización o la conformidad, son permisos que no van a la par”, explicó.

En total hay 154 empresas con conformidad municipal vigentes, de las cuales, 109 son regulares, tienen tanto el permiso de conformidad y el de autorización que son dos que pide el municipio para que puedan operar.

La Secretaría de Seguridad Pública de León tiene registrado un padrón de 3 mil 903 guardias activos, en este sentido, Mario Bravo Arrona, titular de la dependencia, dijo que la modalidad de vigilante va a desaparecer con la finalidad de que se regularicen como empresa de seguridad privada.

“Antes era nada más un vigilante o un guardia de seguridad interna por así llamarlo y ahora al dar servicio a otras zonas u otro centro comercial ya tiene que regularizarse como seguridad privada, por eso es importante la modificación al reglamento”, comentó.

Al corte de esta semana sólo tenían 107 permisos para vigilantes y las multas a las empresas pueden variar por diferentes cuestiones.

“Cuando se ha visto en un problema tanto administrativo como penal algunos ciudadanos que dan servicio de seguridad privada se han puesto a disposición, hace unos meses se puso a disposición a un ciudadano por robo y se le dio vista a la empresa de la cual pertenecía y queda el registro y lo interesante de este registro biométrico, es que un elemento o alguna dirección o empresario, tiene registro de mal comportamiento, se le avisa a la empresa que lo quiere contratar que tiene ese historial”, agregó Bravo Arrona.

Las empresas también se pueden sancionar por no dar de alta el servicio, no reportar a su personal y por no capacitar a sus trabajadores y hasta el momento las autoridades aseguraron que no hay reincidencias.

La documentación para incluirse en el padrón de seguridad privada del municipio es la siguiente: carta de no antecedentes penales, alta en el IMSS, capacitación, INFOSPE, identificación personal y comprobante de domicilio, además de un registro biométrico donde les toman sus huellas digitales y su reconocimiento facial.