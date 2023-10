Aquí, los detalles de la octava Peregrinación Sonidera en León

León, Gto.- Los sonideros de la ciudad están conformando la que poco a poco se está convirtiendo en una tradición, este año por octava ocasión bajo el lema "Unidos a una sola voz" realizarán el domingo 22 de octubre una peregrinación dedicada a la Virgen de Guadalupe.

Previo a esta peregrinación sonidera, los maestros de las consolas y reyes de los bailes llevaron a cabo una serie de rosarios a la "Madre de todos los Mexicanos" y este domingo partirán desde el cruce de Vasco de Quiroga y Bulevar Paseo de los niños en la colindancia entre el Parque Explora, Teatro del Bicentenario e instalaciones de la Feria de León.

Este evento se realiza por iniciativa de la Organización Fantasma y suma al gremio, quienes dan gracias a la "Virgencita" del trabajo y de los favores que les han concedido a lo largo del año, es una forma de retribuir su gracia por la salud, familia y bondades que les ha dado la "Morenita".

El año pasado esta gran fiesta reunió a poco más de 5 mil personas, entre sonideros, familias, amantes de los bailes y público en general, la peregrinación es un espacio donde la música y las cumbias no pueden faltar, este año en palabras de Javier Barbosa, de Sonido Rumbero y parte de los organizadores de este evento, esperan 6 mil asistentes, aunque no descartan llegar a 8 mil por ser fin de semana.

Quizá no la más grande, pero si la que más ambiente tiene, la peregrinación sonidera se distingue por la singularidad y colorido de las camionetas, que son adornadas con flores, lonas, y sobre todo, un sonido "perrón", para darse a notar en medio de las calles de la ciudad "cuerera".

Entre los sonidos confirmados que participaran se encuentras múltiples agrupaciones de León, tales como: "Unión Cumbiambera”, “Grupo Minions”, “Proyección Sonidera”, “De la Joya”, “Foro Kanos”, “Cotizadas”, “La vieja escuela”, “Producciones Lucero”, “Jarocha”, “Impulso Colombia” , "Sonido Cremas" por mencionar algunos.

Los sonideros desde el 6 de octubre de este año en la Ciudad de México fueron inscritos en la plataforma digital del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, son parte de la cultura "Chilanga", y fue en esta ciudad donde surgió el concepto de "Dar gracias a la Virgen" a través de una peregrinación, misma que se realiza en noviembre y que este año cumple 22 años.

Con las "ballenas" y "rebajadas" avanzará el contingente hacia el Santuario ubicado en la colonia Obregón, donde sonideros locales, de Ciudad de México la comitiva de la Peregrinación Sonidera de Ramón Vega, del Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, y la madrina de la peregrinación será Adle Meneses, a la misa y posteriormente a un baile en un salón.

La Ruta

Este año la ruta fue modificada debido a la realización de otro evento paralelo que se realiza en la Madero, hablamos de la Ruta León, por lo que la Peregrinación Sonidera saldrá del Parque Explora a las 12:30 pm hacia el Vasco de Quiroga, para dar vuelta a la izquierda al Bulevar Adolfo López Mateos y seguir derecho hasta la 20 de enero dando vuelta a la izquierda hacia el centro, y al llegar a Álvaro Obregón tomarán esta calle hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para tomar la misa de las 13:30 hrs.

Después los organizadores invitan a todos los asistentes a i al Salón Margaritas en la 10 de mayo, donde habrá comida, rifas, entrega de reconocimientos y sobre todo un ambiente de fiesta con bailongo incluido.

Más eventos el domingo

Si vas al centro recuerda que la Ruta León se realizará en la calle Madero y esta se convierte en ruta recreativa para ciclistas y peatones. Además habrá Rodada contra el Cáncer de Mama de 8 a 9 am, donde agentes de transito acompañarán a ciclistas durante la ruta y no se planea hacer desviaciones de rutas.



También habrá una Carrera con Causa Cáncer de mama, que comenzará en Paseo de los Niños hasta el Vasco de Quiroga y tomará Prolongación Calzada hasta Plaza Principal. esa carrera inicia a las 10 am.

Desviaciones y cambios de rutas

Al ser cuestionadas las autoridades sobre algún operativo especial por estas actividades, o si habrá cierres o desvíos de rutas de camión, señalaron que no habrá desvíos de rutas, solo personal operativo para atender las necesidades que surjan, y que todas las actividades tendrán apoyo de Tránsito.

Aunque no haya cierres, le sugerimos prever el tráfico que se genere en la zona Poliforum - Centro de 9 am a 2 pm por estas tres actividades a realizarse el domingo 22 de octubre.