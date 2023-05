Descuento para el Club León por parte de SAPAL sigue en revisión

El descuento que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) le haría al Club León hasta por 16 millones de pesos, que equivale al 62% de lo adeudado, aún está en revisión.

Así lo explicó el director de la paramunicipal, Enrique de Haro Maldonado, pues aseguró que el proceso aún está dentro de la Contraloría interna de Sapal y no hay una fecha establecida de cuándo se pueda liberar.

Comentó que lo que se está revisando es que si Sapal tendría que brindar este descuento al Club León por lo que detalladamente se está analizando, “se está revisando la matemática que ofrecimos”.

“Seguimos atorados, el tema está en la Contraloría, se está revisando, no es cuestión de plazos o de vencimiento, más bien aquí el tema, lo que estamos revisando, si por algún lado nosotros tuviéramos que dar o ejercer algún descuento antes de otorgarlo”, dijo.

Enrique de Haro Maldonado aseguró que por parte del Club León siguen esperando a que Sapal les brinde una respuesta.

“Ellos están esperando nuestra respuesta y depende de la Contraloría interna de Sapal, déjenme revisarlo”, agregó.

Desde el año pasado se dio a conocer que Sapal se brindaría un descuento a los dueños del Estadio León que adeudan 42 millones de pesos aunque sólo terminarían pagando 16 y a un plazo de 24 meses.

Esto tras no pagar durante nueve años el servicio de descarga mientras que Sapal solicitó al Club León reparar las fugas del inmueble para poder continuar con el convenio económico.

Por parte de la paramunicipal, se ha informado que los descuentos aplican con cualquier particular por lo que la aplicación se podría hacer una vez que Sapal verifique que no haya fugas en el estadio y que la contraloría de luz verde para su aplicación, pero aún no hay fecha establecida para ello.