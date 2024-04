Derecho a la identidad de género en Guanajuato se debe legislar antes de las siguientes elecciones: Dessire Ángel

León, Gto.- La diputada con licencia del Congreso de Guanajuato, Dessiré Ángel Rocha, dijo que el tema de la identidad de género tiene que estar resuelto antes de las próximas elecciones para evitar lo que está ocurriendo en la actualidad con algunos actores políticos que registraron sus candidaturas como hombres, pero argumentaron que se auto perciben como mujeres.

Ángel Rocha comentó que el respeto a la identidad de género es un derecho que está en la Constitución, pero que en Guanajuato no se han logrado avances y esto puede afectar a la vida de las personas en materia de salud, educación y derechos humanos.

“Se veía que iba a suceder, en el momento en el que no se alcanza con el tiempo regular bien esta situación desde el Congreso, quien tiene que hacer al final del día los lineamientos es el IEEG, entonces el respeto a la libre personalidad de una persona que está en nuestra Constitución es este respeto a la identidad de género, que me sorprende que en Guanajuato no tenemos regulado porque en el Congreso del Estado no se ha permitido”, dijo.

La legisladora con licencia de Movimiento Ciudadano aseguró que definitivamente con estos temas no se juega y que este vacío legal da pie a que muchas personas no lo tomen en serio o se aprovechan de la situación en temporada electoral

“Si no está regulado el tema de la identidad de género en Guanajuato cómo esperas que eso se vaya a tomar en serio, realmente para mí es lamentable que estas personas que están haciendo este tema parece como una burla a todo lo que han luchado las personas de la comunidad trans para poder el tema de la identidad de género que incluso han tenido que gastar innecesariamente en otros estados, abogados y estarse trasladando para poder hacer el cambio”, agregó.

Ángel añadió que es una tema que no ha podido avanzar desde la Comisión de Justicia, pero que ahora ve apertura en este en las tres candidatas a la gubernatura de Guanajuato por lo que podría avanzar en la siguiente legislatura.