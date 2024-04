Influencer Paola Suárez busca sumar desde su trinchera al proyecto de Morena en Guanajuato

León, Gto.- En un video publicado en redes sociales, por primera vez, Paola Suárez de “Las Pérdidas”, habló sobre sus aspiraciones políticas luego de que el sábado se dio a conocer que contenderá por una candidatura para una diputación local abanderada por la Cuarta Transformación y el Partido del Trabajo.

La influencer leonesa dijo que a ella mucha gente la ha apoyado y ahora que le propusieron la candidatura no quiso desaprovechar la oportunidad para regresarle el apoyo a todas las personas a manera de agradecimiento.

Foto: Cortesía / Facebook / Alejandro Tirado

Además, les recordó a sus seguidores de dónde viene, sus carencias por la falta de alimentos y cuando vivía en un cuarto de teja, situación que la sensibiliza con los que más necesitan ayuda.

“Me lo propusieron y yo dije 'ay pues porqué no', obviamente mucha gente me ha apoyado y hoy que tengo la oportunidad de apoyar a esa gente por qué no, sería algo muy bonito porque yo sé lo que es la pobreza, qué es venir desde abajo, comadres, saben que yo vivía en un cuarto de teja, en casa de mi abuelita, no teníamos qué comer, unas cosas así que yo sé que es la pobreza, se puede decir, yo sé por lo que mucha gente pasa ahorita y hasta de mi bolsillo la he apoyado en El Coecillo y mucha gente se los puede decir”, dijo.

Foto: Cortesía / @Morena

En este sentido, muy a su estilo, Paolita confirmó que todo lo que trascendió en redes sociales desde el sábado cuando la candidata del Morena, el Partido Verde y el PT para la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, publicó en sus redes sociales es cierto, aunque mencionó que todavía no le dan luz verde para platicar el proyecto a detalles.

“Todo lo que está en redes sociales sí es cierto de que estoy asiforyou y ustedes entienden y todo el escándalo, sí comadres, dos tres trucos. Todavía no puedo decirles mucho, pero sí comadres, ahí ya les adelantaron algo, todo lo que está saliendo en redes sociales sí es cierto, yo no tengo por qué mentirles, nada más cuando me den luz verde, órale, vámonos con todo”, agregó.

Los comentarios en redes sociales fueron diversos, algunos le mostraron su apoyo diciéndole que ahora sí les cae bien porque ya forma parte de la 4T, sin embargo, otro número importante de cibernautas la cuestionaron sobre sus conocimientos de política.