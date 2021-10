Depuración a la Policía será permanente

León, Gto.- Al día de hoy, en las filas de la Policía Municipal de León, hay 2 mil 177 elementos, es decir 59 menos, de los que Héctor López Santillana entregó al final de su administración. Esto derivado de la depuración que se está realizando con el nuevo modelo de seguridad y en la que también se considera a los cuatro uniformados que fueron asesinados en las últimas semanas.

De los 59, 29 fueron dados de baja por sus nexos con el crimen organizado, otros fueron separados por denuncias de abuso de autoridad ante el Consejo de Honor y Justicia y algunos más por baja voluntaria.

Alejandra Gutiérrez, presidenta de León, informó que esta depuración a los cuerpos de seguridad y la aplicación de exámenes de control y confianza serán permanentes en aras de consolidarla como la mejor corporación del país.

“Aquel elemento que no esté dando el ancho, que no esté cumpliendo con su labor o que no lo esté haciendo conforme a la ley, se tomarán las medidas pertinentes. Insisto, cada caso es diferente”, recalcó Gutiérrez Campos.

Asimismo, la alcaldesa advirtió que vendrán más bajas a fin de contar con los mejores elementos dentro de sus filas y aclaró que por el momento no se darán más detalles por el respeto al debido proceso.

Además, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, fue instruido por Ale Gutiérrez para que los exámenes de control se apliquen con mayor frecuencia a fin de garantizar la depuración de los cuerpos de seguridad y tener elementos más confiables.

“Una de las instrucciones que he dado al Secretario de Seguridad es que se apliquen con mayor frecuencia los exámenes, no tenemos que irnos al tope legal. Queremos que sea de manera constante, nos va costar, sí, pero nos sale más barato estar aplicando los exámenes de control y confianza a permitir que pase mucho tiempo y no se haga, entonces será permanente”, finalizó Ale Gutiérrez

Actualmente en la corporación, algunos oficiales cumplen jornadas de 12 horas por dos días seguidos y descansan 48 horas.