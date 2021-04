Denuncian dedazos en las candidaturas

La elección de candidatas y candidatos de Morena en Guanajuato no dejó satisfechos a muchos militantes que tienen años trabajando por el partido. Tal es el caso de Ricardo Agustín García Salcedo, quien aspiraba a la diputación federal por el Distrito 05 de León, quien denunció que hubo dedazos, imposiciones y hasta nepotismo en la designación, lo cual podría ser perjudicial para el partido en el proceso electoral.

Ricardo Agustín García Salcedo señaló que las designaciones hechas por Morena en Guanajuato fueron para dar arropo a personas de otros partidos y que en su momento criticaron fuertemente al partido guinda, así como a personas que por favoritismo y no por trabajo consiguieron la candidatura.

“Estamos cansados de imposiciones, de favoritismo, de nepotismo, del influyentismo, porque están poniendo a gente afines a ellos, gente que como yo que trabajó no se nos está dando la oportunidad y están poniendo en mi lugar a una persona que no trabajó, que es una coordinadora territorial del Distrito 03, ajena totalmente al distrito que yo trabajé y desde donde hemos estado impulsando a la Cuarta Transformación, para que al final por decisión de no sabemos quién dejen a alguien que no hizo ningún trabajo ni mérito tiene para eso que fue designada”, dijo el entrevista.

Incluso, Ricardo García Salcedo acudió a la Ciudad de México, a la sede nacional de Morena y a la Comisión Nacional de Elecciones, para pedir que se reponga el proceso de designación de candidatos, que dicho sea de paso no hubo claridad en cómo fue desarrollado, porque los aspirantes no conocieron la encuesta que supuestamente sería realizada, conforme marcan los estatutos del partido.

“Voy a la Comisión Nacional de Elecciones a dejar un escrito vía per saltum para después irme al Tribunal Federal para meter un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El objetivo es reponer el proceso y que se deje asentado y claro que la tierra es para quien la trabaja”.

En 2017, Ricardo García Salcedo fue uno de los firmantes del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en la ciudad de León durante la visita de Andrés Manuel López Obrador y además es miembro fundador del partido desde 2013 y registrado ante el INE, por ello dijo que permanecerá en Morena, pero no por ello callará la inconformidad que tanto él como varios de sus compañeros tienen del proceso de designación.

“No me iré de Morena, seguiré en Morena, pero no nos podemos quedar callados ante estos atropellos y vamos a llegar a la última consecuencia para que no exista el influyentismo en el partido”.